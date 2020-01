Martedì 14 gennaio è andata in onda una puntata molto movimentata di Uomini e donne: il protagonista del giorno è stato Armando Incarnato con le sue accese discussioni prima con Roberta Di Padua e poi con Gianni Sperti. Il cavaliere è stato accusato di parlare male delle dame con le quali esce dopo aver chiuso con loro, ma anche di intrattenere una relazione fuori dagli studi con una persona che pubblicherebbe sui social network immagini direttamente dalla casa di lui.

Armando contro tutti nel Trono Over

Le puntate di Uomini e Donne di oggi e domani, 14 e 15 gennaio, saranno quasi interamente dedicate ad Armando Incarnato e alle sue vicissitudini sentimentali. Il cavaliere, in modo particolare, avrà quasi tutti contro in studio: nell'appuntamento odierno con il Trono Over, per esempio, il napoletano è stato messo all'angolo prima da una sua vecchia conoscenza e poi da uno degli opinionisti fissi.

Roberta Di Padua, infatti, ha confermato di aver interrotto la conoscenza con l'uomo poco tempo fa a causa dei suoi comportamenti incoerenti: lui, di tutta risposta, ha sostenuto di averla lasciata perché avrebbe detto troppo bugie durante la loro breve ma intensa frequentazione.

Quando Armando le ha dato della bugiarda, la dama si è alzata in piedi e gli ha urlato contro: "Non mi provocare perché finisce male, io vengo lì e ti meno. Fai una brutta fine".

Il protagonista del dating-show non si è lasciato intimorire, anzi ha rincarato la dose affermando: "Sei finta, per questo resterai da sola. Sono un signore e non dico come ti sei spinta oltre al ristorante". La donna l'ha invitato a raccontare come sarebbero andare le cose quella sera, ma lui ha preferito tacere, scatenando l'ira sia della diretta interessata che quella di Gianni Sperti.

L'attacco di Gianni ad Incarnato

L'opinionista di Uomini e Donne non è riuscito a trattenersi quando Armando ha insinuato che Roberta gli avrebbe fatto delle avances piuttosto spinte in un locale (che lui sostiene di aver respinto perché in quel periodo era molto preso da Veronica Ursida).

Gianni, rivolgendosi al cavaliere del Trono Over, ha detto: "Sei un uomo di m…, fai schifo. Tu non dovresti nemmeno stare in questo studio".

Il collega di Tina Cipollari, infatti, è convinto che il napoletano abbia una relazione segreta lontano dalle telecamere con una ragazza che, stando alle segnalazioni che gli sono arrivate sui social network, pubblicherebbe addirittura foto su Instagram di alcuni ambienti della casa di Incarnato. Il diretto interessato ha smentito tutto ed ha detto che la redazione è già stata informata di quello che sta facendo questa persona usando scatti risalenti al 2014.