Nella fortunata serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore, intrighi, tradimenti, intrecci amorosi, e colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno. Le anticipazioni della puntata in programmazione su Rai Uno il 21 gennaio 2020, svelano che Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) oltre a continuare a non andare d’accordo con Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) a causa della consegna sbagliata delle divise, sarà abbastanza preoccupato. Per il migliore amico di Riccardo Guarnieri sarà complicato riuscire a nascondere il suo turbamento per la sua situazione famigliare, anche durante le ore lavorative.

Angela vuole dimenticare Riccardo, Silvia contraria alla scelta di Federico

Nel corso del 67esimo appuntamento della soap opera che verrà trasmesso nella fascia pomeridiana di martedì 21 gennaio 2020, Angela farà sapere a Gabriella la ragione per cui ha dato le sue dimissioni al circolo. La giovane Barbieri sceglierà di essere completamente sincera, con la sua coinquilina. In particolare la fanciulla oltre a rivelare alla stilista del paradiso di aver lasciato il suo lavoro per colpa dei continui ricatti di Ludovica e di Adelaide, sottolineerà di aver preso questa scelta anche per cercare di dimenticare Riccardo.

Nonostante ciò la sorella di Marcello si metterà alla ricerca di un nuovo impiego, soprattutto per poter pagare l’investigatore privato che ha assunto di recente per potersi ricongiungere con suo figlio. Intanto Silvia continuerà a non approvare la decisione di Federico di volersi fare operare, poiché sarà consapevole che se non dovesse andare bene l’intervento rimarrà paralizzato per tutta la vita.

Rocco fa funzionare il juke-box, Cosimo preoccupato per la sua famiglia

Nel frattempo Gabriella e Cosimo saranno ancora in conflitto per delle questioni riguardanti il lussuoso magazzino del capoluogo lombardo, precisamente per l’arrivo dell’Expo. La fidanzata di Salvatore insieme a coloro che si troveranno al paradiso, non farà fatica ad accorgersi che il Bergamini è nervoso anche per qualche altro motivo.

Grazie a Rocco il juke-box funzionerà alla perfezione in caffetteria, al tal punto che i presenti coglieranno l’occasione al volo per fare un lento, tranne una delle coppie che non avrà nessuna intenzione di ballare. Per terminare verrà alla luce che Cosimo è parecchio distratto al lavoro, a causa di alcuni problemi legati alla sua famiglia. La stilista Rossi avendo avuto la possibilità di conoscere la signora Delfina, cioè la madre del Bergamini, riunirà tutti i tasselli e capirà che potrebbe essere accaduto qualcosa di spiacevole alla donna.