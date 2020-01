L'avventura di Armando Incarnato a Uomini e donne, potrebbe non essere finita: dopo non aver preso parte all'ultima registrazione del Trono Over, oggi il napoletano si è rifatto vivo. Le anticipazioni della puntata tenutasi a Cinecittà l'8 gennaio informano il pubblico che il cavaliere ha provato a discolparsi dalle accuse che gli sono state fatte (ovvero di vivere una storia d'amore segreta lontano dalle telecamere), facendosi accompagnare dalla sua presunta fidanzata, Jeannette.

Armando prova a difendersi dalle accuse di Sperti

Oggi, mercoledì 8 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over: a distanza di pochi giorni dall'ultimo appuntamento che ha condotto, Maria De Filippi ha "radunato" dame e cavalieri per raccontare al pubblico presente gli sviluppi delle loro frequentazioni.

"Vicolo delle News" anticipa che il protagonista della giornata è stato Armando Incarnato che, dopo l'assenza nella precedente registrazione, è tornato in studio per provare a spiegare le sue ragioni.

Si ricorda, infatti, che il napoletano ha abbandonato furioso la trasmissione pochi giorni fa dopo che Gianni Sperti l'ha accusato di avere una relazione segreta lontano dalle telecamere.

Per tentare di dimostrare la sua sincerità, oggi l'uomo si è fatto accompagnare da Jeannette, la donna che secondo tanti sarebbe la sua compagna da tanto tempo. Le anticipazioni fanno sapere che la diretta interessata ha difeso il suo datore di lavoro (lei è dipendente del salone di parrucchieri di proprietà di lui) a spada tratta, arrivando a raccontare particolari inediti e molto delicati del suo passato, come che la sua precedente fidanzata è stata in fin di vita.

Veronica vorrebbe tornare insieme ad Armando: critiche in studio

Jeannette è stata presa di mira dagli opinionisti di U&D per le cose poco carine che avrebbe detto su Veronica quando si frequentava con Incarnato: secondo Gianni, la ragazza avrebbe offeso la dama per gelosia.

La diretta interessata ha smentito tutto ma non è stata molto convincente: sono stati in pochi, infatti, a credere sia a lei che ad Armando, tant'è che si è arrivati ad ipotizzare che si siano accordati in precedenza su cosa dire e fare oggi in studio.

Un altro colpo di scena, che hanno regalato i protagonisti del Trono Over nella registrazione dell'8 gennaio, è quello che riguarda la Ursida e il suo controverso rapporto con Incarnato. Sebbene tra loro sia finita da qualche settimana in malo modo, questo pomeriggio lei gli ha chiesto una seconda possibilità perché si è resa conto di essere innamorata e disposta a tutto pur di riaverlo.

Sperti ha anche proposto sia alla dama che al cavaliere di poter dare un'occhiata ai loro cellulari perché sospetta fortemente che siano d'accordo, ma non è stato accontentato.