Oggi, martedì 14 gennaio, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Vieni da me, format pomeridiano condotto da Caterina Balivo. La prima ospite di oggi è stata Anna Falchi che ha raccontato della sua carriera da soubrette e attrice e della sua vita privata, in particolare del suo matrimonio con Stefano Ricucci e di sua figlia Alyssa, nata dalla relazione con Denny Montesi. Una vita piuttosto movimentata e piena di affetti quella della Falchi, raccontata con una visione più ampia e più matura di una donna consapevole dei propri successi raggiunti con tanta costanza e sacrificio.

La Falchi a Vieni da me: le dichiarazioni su Alyssa e i suoi ex amori

Nell'intervista di oggi a Vieni da me, Anna Falchi ha rivelato il suo rapporto con sua figlia Alyssa di 9 anni, dicendo che ormai è cresciuta e che deve punirla sequestrandole il telefonino, con il quale si diverte con l'app di Tik Tok. Poi, la bella showgirl ha raccontato della rottura con Denny Montesi, padre di Alyssa: "Era già nata quando è finita. Ho cercato di salvare questo rapporto fino alla fine. I figli uniscono per sempre o allontanano.

A volte sono il coronamento di un sogno o la disfatta di una relazione. Ma l'amore che ti dà un figlio non te lo dà nessun uomo". Inoltre, la Falchi ha raccontato delle sue nozze con Stefano Ricucci, naufragate nel 2007: "Un matrimonio troppo mediatico e, infatti, è finita. I problemi sono sorti in Sardegna in viaggio di nozze. Esplose il caso mediatico e ne ho pagato le conseguenze per tanto tempo". La donna ha aggiunto che ha lasciato Ricucci perché non se la sentiva di rinunciare a se stessa e alla propria carriera nello spettacolo, nonostante il bene che prova per lui. Tra le sue storie d'amore passate c'è anche quella con Max Biaggi che fu vittima di un terribile incidente nel 2018: "Ricordo che Max si fece molto male alla mano, fu un incidente che cambiò la sua carriera. Gli mando un saluto, siamo in ottimi rapporti" ha ricordato la Falchi in diretta televisiva.

Anna Falchi a Vieni da Me: 'Ho conosciuto Harvey Weinstein'

Durante l'ospitata di oggi a Vieni da Me, Anna Falchi ha commentato anche una sua intervista rilasciata a Il Giornale, nella quale parlò anche del mondo del cinema. Inoltre, la bella soubrette bionda ha risposto anche in merito ai presunti abusi dei vari produttori nei confronti di alcune aspiranti attrici (facendo riferimento al caso Weinstein): "Ne ho parlato in questi giorni perché ho conosciuto Harvey Weinstein. Il mondo di Hollywood è stato connivente, evidentemente faceva comodo quella situazione. Comunque bisogna fare gli incontri negli uffici, magari con le porte aperte".