Ieri, giovedì 9 gennaio, è stata finalmente registrata la tanto attesa puntata del trono classico di Uomini e donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News, però, pare che il momento tanto atteso, ovvero la scelta di Giulio Raselli, non si sia verificato. Maria De Filippi ha preferito dedicarsi alle avventure dei due nuovi tronisti Carlo e Sara. Specie il primo ha generato parecchio sgomento lasciandosi molto andare con Marianna, arrivando persino a baciarla. Dopo aver appreso l'esterna in cui i due si sono baciati, Cecilia ha sbottato e si è mostrata molto gelosa.

Tra gli argomenti degni di nota, inoltre, c'è stata anche la presentazione del nuovo tronista Daniele Dal Moro, il quale si è cimentato in un simpatico speed-date.

Anticipazioni Uomini e Donne: Carlo e Cecilia litigano per il bacio a Marianna

Molti sono gli avvenimenti che si sono verificati nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. La conduttrice ha deciso di partire da Sara. La ragazza è uscita con Sonny, ma l'esterna ha preso una piega non molto positiva, dal momento che la tronista pare abbia flirtato ironicamente con un cameriere.

Con Giuseppe, invece, le cose sono andate decisamente meglio e i due si sono mostrati parecchio complici. In seguito si è passati a Carlo. Il ragazzo ha dato del filo da torcere a Cecilia baciando Marianna in esterna.

Tra di loro è stata evidente una fortissima attrazione fisica che ha indispettito moltissimo la Zagarrigo. L'esterna con quest'ultima è andata molto bene, anche se non è scattato nessun bacio. Una volta tornata la linea allo studio, la ragazza si è mostrata molto nervosa, al punto da scoppiare quasi in lacrime per la gelosia. Carlo, però, ha provato a tranquillizzarla dicendole di aver dato molto importanza anche alla sua esterna.

Lo speed-date di Daniele e la mancata scelta di Giulio Raselli

Nella parte finale della registrazione, invece, si è dato luogo al simpatico speed-date in cui si è cimentato il nuovo tronista Daniele Dal Moro.

Nel corso degli incontri, due ragazze hanno deciso di andare via in quanto non molto colpite dal suo atteggiamento, mentre altre due sono state eliminate direttamente da lui. Daniele ha approfittato dei riflettori per provare a smentire tutti i pregiudizi che ci sono sempre stati sul suo conto e ha fatto di tutto per mostrarsi un ragazzo molto più tranquillo e pacato. Il pubblico presente in studio ha, dunque, aspettato fino alla fine nella speranza che venisse affrontata la scelta di Giulio Raselli, ma la conduttrice pare non abbia fatto minimamente menzione dell'argomento. Giulio, dunque, per il momento non ha scelto.