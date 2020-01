Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1 andrà in onda il Cantante Mascherato. Il nuovo show, che andrà in onda per la prima volta nel nostro Paese, sarà condotto da Milly Carlucci. Il programma prevede un meccanismo molto semplice, ma allo stesso tempo intrigante: vi sono infatti 8 personaggi famosi che si esibiranno sotto grandi maschere che non permetteranno di riconoscere la loro identità. Essa sarà resa nota solamente quando, a fine puntata, l'eliminato della settimana toglierà la maschera e si mostrerà.

Nonostante non si conosca il cast (e in merito a questo vi è il massimo riserbo) circolano sul web numerosi nomi di possibili celebrità che potrebbero celarsi dietro i costumi.

Le indiscrezioni sul cast

In particolare è il sito Tvblog a riportare alcune indiscrezioni sui possibili concorrenti; la lista dei papabili vip include Massimo Ranieri, Orietta Berti, Bianca Guaccero, Gabriel Garko, Lorella Cuccarini, Beppe Convertini, Sergio Assisi, Riccardo Fogli, Anna Tatangelo e Serena Autieri. Le maschere che parteciperanno al programma sono in tutto otto: quella del leone, del mastino, dell'angelo, del pavone, del barboncino, dell'unicorno, del mostro e del coniglio.

Ogni concorrente ha potuto scegliere in libertà la maschera dietro la quale celarsi. Milly Carlucci, in occasione della conferenza stampa, ha fornito qualche indizio: "Mettendo insieme il curriculum di tutti e otto i concorrenti si contano 46 partecipazioni a Sanremo (con 5 vittorie), la conduzione di 70 programmi tv, oltre 250 milioni di dischi venduti, 25 film, concerti in tutto il mondo e milioni di ore in tv".

Il cantante mascherato, il meccanismo

Come riportato dal blog Tv Italiana, che cita come fonte il regolamento ufficiale Rai, il programma avrà un meccanismo abbastanza semplice. Nella prima manche si esibiranno tutti e otto i concorrenti e, al termine di tutte le esibizioni, la giuria avrà il compito di scegliere 4 maschere che saranno immuni e dunque automaticamente alla puntata successiva.

Nella seconda manche si esibiranno le altre maschere rimaste; tra queste solo una alla fine sarà immune e a scegliere sarà il pubblico da casa attraverso i like sui social. La maschera tra quelle rimaste che avrà più like passerà infatti automaticamente alla prossima puntata. Le ultime maschere rimaste si esibiranno in una terza manche, al termine del quale saranno giudicate dal televoto a casa. La maschera meno votata sarà eliminata e sarà costretta a svelare la propria identità.

La giuria è composta da Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Nel cast è prevista la partecipazione di Raimondo Todaro, che sarà il coreografo dei concorrenti. I giudici non conoscono le identità di coloro che si celano sotto la maschera, così come è tenuto all'oscuro anche Todaro.

Solo la conduttrice e pochi altri conoscono le loro identità. Per mantenere la riservatezza i personaggi si sposteranno indossando un mantello nero o un casco integrale.