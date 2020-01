Mercoledì 8 gennaio, i sei milioni di fan che seguono la pagina Instagram del deceduto rapper Mac Miller, hanno avuto i brividi quando hanno visto comparire sulla loro home del social un post inaspettato pubblicato dall'artista. I famigliari del rapper annunciano, infatti, l'uscita di 'Circles', l'album sul quale l'artista stava lavorando prima di morire. L'uscita è prevista per il 17 di gennaio e l'annuncio, come detto, è stato dato tramite la pagina Instagram ufficiale di Malcom, che non veniva aggiornata ben dal 6 settembre 2018.

Al momento di morire Mac stava lavorando e registrando l'album 'Circles', che è stato pensato come compagno del precedente album 'Swimming'. Il concept era di due stili completamente diversi che però si completavano a vicenda, formando insieme un cerchio: 'Swimming in Circles'. La famiglia spiega di essere estremamente grata al polistrumentista Jon Brion che stava collaborando con Mac, per aver continuato il disco anche dopo la morte dell'artista e averlo portato a termine. Jon per finire l'album si è attenuto con fedeltà a ciò che Malcom desiderava e che gli ha detto di voler fare con quel disco mentre era in vita.

''Sapevamo che per Mac era importante che il mondo potesse ascoltare questo album e abbiamo rispettato la sua scelta. La parte più difficile del processo è stato capire come potevamo comunicare con il mondo e far sapere a tutti di questa creatura. Come comunicare dando un senso al suo lavoro e continuando a mantenere sacro ciò che va mantenuto sacro'', hanno riferito i familiari.

Mac Miller deceduto nel 2018 per overdose

Mac Miller era uno dei rapper più popolari negli Stati Uniti. Ha iniziato la sua carriera a soli 18 anni e il suo primo album in assoluto chiamato 'Blue Slide Park' aveva debuttato nella classifica billboard 200. Tra i suoi features più famosi ci sono Wiz Khalifa con 'Keep Floatin' e la pop star Ariana Grande con 'The Way' e 'My favorite part' con cui ha avuto una relazione sentimentale per quasi tre anni dal 2015 al 2018.

Mac Miller è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles il 7 di settembre 2018 in seguito a un'overdose dovuta a un cocktail di cocaina e alcol. Era da anni che Malcom lottava contro le sue dipendenze dalle droghe e dall'alcol, le stesse dipendenze che gli hanno portato via la vita a soli 26 anni. Ariana Grande distrutta dalla perdita ha pubblicato una foto in ricordo dell'ex fidanzato per cui ha sempre avuto dell'affetto, sia prima che dopo la loro relazione, con la caption 'Non meritava i suoi demoni'.

Per i fans sarà un momento molto toccante ed emozionante ascoltare 'Circles', gli stessi fan che dopo un anno e mezzo dalla scomparsa dell'artista vanno ancora a commentare sulla sua ultima foto che lo ritrae con le mani tatuate sul viso con frasi come 'ci manchi tantissimo', 'ti vogliamo bene, pensiamo a te tutti i giorni' e 'Ormai è passato tanto tempo da quando te ne sei andato ma noi siamo ancora qui per te.

La tua musica ha cambiato la nostra vita'.