Ieri, mercoledì 8 gennaio, è stata effettuata una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne. I riflettori sono stati tutti puntati su Armando Incarnato. Il protagonista, in occasione delle precedenti riprese, fu esortato da Gianni Sperti ad andare via, in quanto accusato di avere altre frequentazioni al di fuori. Il cavaliere, però, ieri ha deciso di tornare in studio con la sua ex fidanzata Jeannette ed ha chiarito come stiano realmente le cose tra i due.

Gemma Galgani, invece, dopo la fine della frequentazione con Juan Luis, ha deciso di cimentarsi nella conoscenza di Marcello.

Quest'ultimo, però, ha scelto di non darle l'esclusiva e questo ha spinto la dama bianca ad interrompere anche questa conoscenza.

Uomini e Donne: Jeannette e Armando raccontano la loro versione

Puntata davvero movimentata quella registrata mercoledì 8 gennaio a Uomini e Donne. Le talpine de Il Vicolo della News hanno svelato che la produzione ha scelto, ancora una volta, di privilegiare le avventure del trono over rispetto al classico. L'avvenimento più interessante è stato, sicuramente, il ritorno di Armando in studio.

Incarnato ha deciso di tutelarsi dalle accuse ricevute in precedenza portando in studio Jeannette. La donna ha raccontato di essere stata fidanzata con Armando ma di aver chiuso la relazione in modo definitivo. Prima di lei, Armando frequentava un'altra donna che, purtroppo, era in fin di vita.

La relazione con Jeannette, invece, pare sia finita da diverso tempo e i due hanno fatto anche chiarezza sulle foto che la donna ha pubblicato sul suo profilo nelle quali sembrava fosse a casa di Incarnato. Stando a quanto confessato dai due protagonisti, tali scatti risalirebbero al 2014. Lei e Armando, però, sono ancora in contatto perché lavorano insieme nel negozio di parrucchieri di lui.

Veronica vuole conoscere ancora Armando, Gemma interrompe con Marcello

L'ospite, inoltre, è stata anche accusata pesantemente di aver offeso, in modo parecchio aggressivo, Veronica, la ragazza che stava conoscendo Armando.

Nel caso specifico, pare che sui social l'abbia definita una poco di buono. Successivamente è stata proprio Veronica a parlare ed ha spiazzato tutti con una confessione. La dama, infatti, ha manifestato la volontà di continuare a conoscere Incarnato. Gianni Sperti, allora, l'ha attaccata dicendole di essere d'accordo con il cavaliere. A tale scopo, le ha chiesto di mostrare il telefono per vedere se i due si fossero parlati. La donna ha acconsentito, ma dalle chat non è emerso nulla di compromettente.

Dopo si è passati a Gemma. La donna sta conoscendo Marcello, ma quest'ultimo frequenta anche Anna e Antonella. La Galgani era convinta di avere l'esclusiva, per tale ragione è rimasta molto male da questa scoperta. Questo, dunque, l'ha spinta ad interrompere anche questa frequentazione.