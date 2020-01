Torna lo spazio dedicato a Un posto al sole, la soap opera campione di ascolti su Rai3. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020, svelano che Marina resterà scossa quando presenzierà a un vivace scambio di opinioni tra Fabrizio Rosato e suo zio Sebastiano. Angela e Franco Boschi, invece, incominceranno a litigare per i problemi scolastici di Bianca. Infine, Serena Cirillo deciderà di partire.

Un posto al sole, puntate 13- 17 gennaio: Serena pronta a lasciare Napoli

Gli spoiler di Un posto al sole, in programmazione dal 13 al 17 gennaio su Rai 3, svelano importanti notizie per i telespettatori della soap. Scendendo nei dettagli, gli occhi saranno puntati sulla relazione d'amore che vede protagonisti Filippo e Serena. Quest'ultima infatti, intraprenderà una scelta molto dura, dopo essere venuta a conoscenza che il suo consorte l'ha tradita con Viviana quando si trovava a Tenerife per lavoro.

Il figlio di Roberto, al contrario, si servirà di un problema al B&B per cercare di risolvere il conflitto con sua moglie. Purtroppo, i suoi sforzi saranno inutili. Infatti Serena è pronta a partire insieme alla figlia Irene. Una decisione, che sconvolgerà Sartori, spaventato di perdere per sempre la sua famiglia.

Fabrizio e Sebastiano hanno una discussione

Durante le puntate di Un posto al sole, in programmazione la prossima settimana (13-17 gennaio), ci saranno delle novità anche per la coppia di Fabrizio e Marina. Nei dettagli, quest'ultima si lascerà convincere a iniziare una collaborazione lavorativa insieme al suo moroso. Purtroppo, Sebastiano sarà contrario a questa idea, tant'è da annunciare guerra contro la Giordano. Successivamente, la donna dovrà affrontare altri problemi ai Cantieri: qui avranno una grande crisi economica.

Per questo motivo, aspetteranno con agitazione la scelta di Valerio Viscardi per comperare le quote della sua azienda. In più, Marina resterà scossa quando presenzierà a una forte discussione tra Rosato e suo zio, che potrebbe causare delle conseguenze sul continuo della sua relazione con il suo fidanzato.

Franco e Angela litigano per i problemi scolastici di Bianca

Upas continuerà a regalare ai telespettatori grandi colpi di scena. Infatti, anche Angela e Franco vivranno un momento di crisi per i problemi che ha riscontrato recentemente la figlia a scuola. Questa situazione porterà molto disaccordo tra i due genitori nell'istante in qui Bianca farà i capricci per andare a scuola. Per questa ragione, i coniugi Boschi sceglieranno di prendere una maestra privata, così da dare coraggio alla loro bimba.

In più, avverrà un retroscena inatteso per la storia virtuale di Giulia. Quest'ultima infatti verrà invitata a una cena da Marcello, conosciuto attraverso i social. Purtroppo, l'appuntamento potrebbe andare a rotoli dopo la comparsa di una notizia inaspettata.