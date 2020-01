Ieri, venerdì 3 gennaio, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e donne. Maria De Filippi ha deciso di dare il via a questo nuovo anno con il trono over e i colpi di scena non sono certamente mancati. Come di consueto le talpe de Il Vicolo della news non hanno esitato a pubblicare le anticipazioni di quanto accaduto durante le riprese.

L'avvenimento maggiormente degno di nota riguarderebbe Armando Incarnato. Nel corso della puntata, infatti, pare siano trapelate delle segnalazioni alquanto certe che dimostrerebbero che l'uomo abbia delle frequentazioni al di fuori della trasmissione.

Venendo, dunque, meno il requisito fondamentale per poter stare in studio, l'opinionista Gianni Sperti gli avrebbe chiesto di andare via.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianni chiede ad Armando di andare via

Le anticipazioni dell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, riportate dal sito Il Vicolo della news, svelano che Armando Incarnato ha lasciato la trasmissione. Erano mesi che Gianni Sperti provava in tutti i modi a dimostrare la mancata sincerità del cavaliere e, a quanto pare, sembra sia giunto al suo obiettivo.

Stando a quanto trapelato sul web, pare che le accuse contro Armando siano state alquanto certificate. Per tale ragione, le dame che erano in studio per corteggiarlo si sono alterate parecchio.

Il più infuriato, però, sembra sia stato l'opinionista, che mai ha creduto alla buona fede del cavaliere napoletano. Per tale ragione, dopo essere stato smascherato per bene, il collega di Tina Cipollari ha invitato il cavaliere ad andare via. Non sapendo come difendersi, Incarnato avrebbe assecondato tale volontà.

Registrazione di venerdì 3 gennaio: Juan Luis assente

Al momento non sono trapelate ulteriori informazioni in merito, per tale ragione non si sa con certezza se Armando tornerà in studio oppure no. A ogni modo un altro particolare degno di nota, della registrazione del trono over di Uomini e Donne del 3 gennaio, ha riguardato Juan Luis.

Il tanto discusso corteggiatore di Gemma Galgani, infatti, non era presente nel corso delle riprese. Questo, dunque, sta facendo pensare che tra i due sia davvero volto tutto al termine. Anche lui pare non si sia comportato in modo molto trasparente con la dama, dato che nella precedente registrazione è stato accusato di essersi fatto sentire solo a ridosso delle riprese.

Assenti anche Ida e Riccardo che, ormai, sembrano aver trovato il loro equilibrio e la loro stabilità al di fuori delle telecamere. In merito al trono classico, invece, pare che dovrebbe essere registrato dopo il 10 gennaio, con la scelta di Giulio Raselli.