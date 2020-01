Nella terza puntata di Don Matteo 12, che andrà in onda il 23 gennaio, tornerà un personaggio molto amato, il capitano Tommasi. Il carabiniere per una serie di eventi crederà di essere ancora lui il capitano della caserma di Spoleto e ancora fidanzato con la pm. La puntata di giovedì prossimo potrà essere seguita anche in streaming dal sito Rai Play ed eventualmente in replica, dopo la messa in onda televisiva.

Trama puntata del 23 gennaio di Don Matteo

La terza puntata sarà tutta incentrata su un gradito ritorno, un personaggio che manca da diverse stagioni, e che sarà il protagonista della puntata.

Si sta parlando del capitano Tommasi, ormai assente dalla fiction da diverse edizioni. Nella puntata del 23 gennaio, Giulio e la moglie Lia torneranno a Spoleto con il piccolo Nino, ma in seguito ad un colpo alla testa testa Giulio perderà la memoria.

A questo punto, il povero Giulio crederà di essere lui ancora il capitano della caserma dei carabinieri e comincerà ad indagare su un caso, scordandosi di tutto quello che è successo negli ultimi anni. Giulio, oltre a credere di essere ancora in servizio a Spoleto, dimenticherà sia l'esistenza della moglie Lia che del figlioletto, e crederà di essere ancora fidanzato con la pm Bianca Venezia.

Ceccherini, pensando di aiutarlo, creerà ancora più caos al povero Giulio e alla famigliola, assecondandolo nei suoi movimenti e nelle sue indagini. Il problema più grave di tutta quest'assurda vicenda, è che tutto ciò metterà a repentaglio l'unione della coppia e tra Giulio e Lia potrebbe verificarsi una crisi sentimentale di difficile risoluzione.

Un'altra crisi sentimentale tiene in ansia il pubblico: la storia tra Anna e Marco comincia a vacillare dopo l'arrivo di un ex ergastolano: Sergio La Cava.

L'uomo in realtà è finito in carcere da innocente, si è assunto la colpa di un omicidio che non ha commesso, e si trova a Spoleto per stare vicino alla sua bimba, la piccola Ines. Per sapere come si concluderà questo episodio dal titolo 'Ricordati di santificare le feste', e la vicenda di Tommasi, è sufficiente seguire la terza puntata che andrà in onda su Rai Uno il 23 gennaio alle 21:25 circa.

Successo della seconda puntata e repliche su Rai Play

Anche la seconda puntata della fiction Don Matteo 12 ha fatto un ottimo ascolto, raggiungendo il 26,7% di share. Rispetto al primo appuntamento che ha avuto un boom di ascolti superiore a sette milioni, la seconda puntata è stata seguita da 6,1 milioni di telespettatori. Su Canale 5 nella stessa serata andava in onda 'Cado dalle nubi' di Checco Zalone che ha perso la gara di ascolti, Don Matteo ha stravinto anche sul simpatico comico che solitamente registra con i suoi film ottimi risultati di share, mentre questa volta è stato seguito solo da 2,5 milioni di telespettatori.

Inoltre, su Rai Due nella stessa sera andava in onda la partita di Coppa Italia, Parma -Roma, che ha registrato a sua volta un modesto share rispetto alla Serie TV di Rai 1.

La prossima puntata del 23 gennaio potrà essere seguita anche in streaming sul sito Rai Play, che è disponibile anche su app scaricabile sia su smartphone che su PC o tablet. Inoltre, se il pubblico si fosse perso qualche episodio e volesse rivederlo, sul sito Rai Play sono sempre disponibili le repliche delle puntate già trasmesse, per essere seguite in un secondo momento.

Per poter accedere al sito Rai Play va solamente effettuata la registrazione, altrimenti non è possibile visionare video e puntate. Su Rai Play tutto ciò che è messo a disposizione del pubblico (video dei backstage, repliche ed interviste) è assolutamente gratuito.