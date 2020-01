Siamo pronti a darvi le anticipazioni di Un posto al sole, la soap ambientata a Napoli che va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 circa. In questo articolo ci soffermiamo nello specifico sulla settimana che va da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio.

Sono tante le scene importanti durante questa settimana, di certo su tutte spicca l'incontro inaspettato in cui si imbatte Serena, la moglie di Filippo, durante il viaggio verso Berlino insieme a sua figlia Irene. Partiamo però dalla puntata del 20 gennaio, che si apre con la crisi profonda di Marina conseguente lo scontro fra il suo compagno Fabrizio e suo zio Sebastiano.

Una crisi che preoccupa anche Roberto, che cerca di capirne i motivi. Intanto Giulia è convinta di aver offeso Marcello, proprio per questo preoccupata decide di sfogarsi con Ornella. Nel frattempo Silvia e Rossella decidono di darsi da fare per risolvere un'altra crisi, quella fra l'ex vigile Otello e Teresa.

Martedì 21 gennaio: Otello appiana relazione con Teresa

Anche questa puntata si apre con la relazione fra Fabrizio e Marina: l'uomo vuole assolutamente dimostrare il suo sentimento verso l'amata, proprio per questo prende una decisione inaspettata.

Restando in tema litigi, spicca anche quello fra Angela e Franco, che discutono sulla possibilità di affidare la loro figlia Bianca ad un insegnante privato. Nel frattempo assistiamo alla preoccupazione di Giulia, che teme il peggio per il silenzio prolungato di Marcello. Finalmente l'ex vigile Otello riesce a sistemare i problemi con Renato, appianando la relazione a distanza con Teresa.

Mercoledì 22 gennaio: Marina scopre la verità su Fabrizio

La puntata si apre con una telefonata inaspettata ricevuta da Arianna, che ne acuisce ancor di più la distanza da Andrea. La preoccupazione di Giulia descritta nella puntata precedente è giustificata dal fatto che la donna si sente sempre più coinvolta con Marcello. Nel frattempo la situazione è critica sia per la piccola Bianca che per Marina: quest'ultima scopre la verità su Fabrizio.

Come si comporterà la donna nei confronti del suo amato?

Giovedì 23 gennaio: Samuel prova a sostenere Arianna

A tenere banco in questa puntata è la situazione scolastica di Bianca, ma finalmente la mamma Angela sembra scoprire la causa dei suoi problemi scolastici. Si continua poi sul rapporto Giulia-Marcello, con la donna che sarebbe sul punto di compiere un passo falso che potrebbe pesarle. Intanto Filippo non vede l'ora di riabbracciare sua moglie Serena e la sua figlia Irene e viene colpito da un po' di nostalgia. Si chiude poi con una scena dedicata ad Arianna, sempre più triste per la distanza da Andrea: ci prova Samuel a trovare un modo per farla stare meglio.

Venerdì 24 gennaio: il confronto fra maestra di Bianca ed Angela

Filippo aspetta impazientemente il ritorno di Irene e Serena, che prima di partire per Berlino era convinta di voler mettere fine al matrimonio con suo marito (dopo aver scoperto che quest'ultimo l'ha tradita durante la sua permanenza a Tenerife).

Quest'ultima durante il viaggio si imbatte un incontro davvero inatteso. Finalmente arriva il confronto fra Angela e la maestra di Bianca: quest'ultima esprime delle riserve nei confronti del marito di Angela, Franco. La donna dovrà prendere una decisione molto difficile. Si chiude la puntata con la sofferenza di Arianna, a cui manca Andrea mentre il rapporto fra Patrizio e Samuel si deteriora sempre di più. Sembra infatti difficile che i due possano arrivare ad un compromesso e questo non aiuta di certo il lavoro dei due nella cucina del Caffè Vulcano.