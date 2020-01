Dopo tanta attesa e tante speranze, finalmente è possibile annunciare la data in cui andrà in onda la prima puntata di C'è Posta per te. La prima serata sarà trasmessa, sempre su Canale 5 di Mediaset, sabato 11 gennaio e vedrà salire sul palco numerosi ospiti tra cui il famosissimo attore trasformista Johnny Depp. Durante il programma saranno raccontate storie interessanti e strappalacrime, ma anche qualche aneddoto divertente ed emozionante, un mix di sensazioni e sentimenti che accompagnerà i telespettatori per tutta la durata della prima puntata.

Vi è da ricordare anche che il programma festeggia i suoi 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, avvenuta il 12 gennaio del 2000. Maria De Filippi, quindi, tornerà per intrattenere il pubblico e tentare di riallacciare i rapporti tra parenti che da mesi o anni non riescono a scambiarsi neanche più un saluto. Sempre lei muoverà le redini dello spettacolo per aiutare qualche partecipante a sorprendere una persona cara: vi è da ricordare infatti le varie proposte di matrimonio od i ringraziamenti scambiati durante le puntate trasmesse negli anni dalla redazione di canale 5.

C'è posta per te: numerosi ospiti per i 20 anni del programma

Come già anticipato, l'amatissimo e seguitissimo programma diretto e gestito da Maria De Filippi compie la bellezza di 20 anni e per l'occasione sono stati scelti ospiti speciali che riusciranno non solo a coinvolgere il pubblico, ma anche ad intrattenerlo durante le varie puntate che verranno trasmesse di settimana in settimana. Già da qualche mese sono state divulgate voci riguardanti probabili avvistamenti dei postini di C'è posta per te in giro per l'Italia. Tra gli ospiti che saliranno sul palco, o per meglio dire che calpesteranno "l'arena" del programma, ci saranno Johnny Depp e l'attore Can Yaman, oltre all'ormai rinomato ex-calciatore Francesco Totti e la conduttrice italiana Mara Venier. Una puntata, la prima che verrà trasmessa sabato 11 gennaio, ricca di novità e sorprese in grado di tenere a bocca aperta la stragrande maggioranza del pubblico e dei telespettatori.

Sul profilo twitter ufficiale del programma, già da alcuni giorni, sono stati pubblicati video che anticipano l'ingresso in scena dei vari ospiti ed uno tra tutti ha già collezionato più di 100.000 (centomila) visualizzazioni: l'entrata in studio dell'attore statunitense che ha prestato il volto e la voce a numerosi personaggi del mondo cinematografico, Johnny Depp.

Questa edizione sarà ricca di ospiti straordinari 🤩 Appuntamento a sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5 con la prima imperdibile puntata! #CePostaPerTe

Una piccola anticipazione che è riuscita ad attirare e risvegliare la curiosità di numerosi spettatori che impazientemente attendono l'inizio di questo nuovo anno del programma.

Chi è l'attore Johnny Depp

Johnny Depp, iscritto all'anagrafe con il nome completo di John Christopher Depp II, oltre ad essere conosciuto come attore cinematografico è anche un produttore ed un musicista. Ha prestato il suo volto e la sua voce a personaggi come Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street, grazie al quale ha ricevuto un Golden Globe; il carismatico e divertente pirata Jack Sparrow; Edward mani di forbici, Willy Wonka, de "La fabbrica di cioccolato" e molti altri.

Ha catturato l'attenzione di molti grazie anche alla sua stupenda interpretazione del cappellaio matto nel film "Alice in the Wonderland" ed è riuscito a fare innamorare di sé numerose e numerosi spettatori che da tutto il mondo hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare il suo carisma e la sua bravura con i quali riesce a calarsi nelle varie parti che deve interpretare, riuscendo sempre a rendere ogni singolo personaggio parte di sé.