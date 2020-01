Un posto al sole non smette di appassionare il pubblico di Rai 3 che ogni sera attende con impazienza di scoprire cosa accadrà agli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo.

Le anticipazioni dal 13 al 17 gennaio rivelano che al centro dell’attenzione ci saranno i Cantieri Flegrei Palladini che, dopo la decisione inaspettata di Valerio Viscardi, di vendere le sue quote, preoccuperanno non poco Marina. La donna, tuttavia, dopo aver ascoltato attentamente le motivazioni di Fabrizio deciderà di accettare la sua proposta e l’uomo si dimostrerà sempre più deciso ad acquistare le quote dell’azienda per aiutare la donna che ama.

Questa scelta, però, sarà motivo di scontro tra l’imprenditore e lo zio Sebastiano.

Dal canto suo, Alberto non accetterà di buon grado l’entrata nei Cantieri di Fabrizio e cercherà di instillare dei dubbi nella Giordano, la quale però non si lascerà convincere e si abbandonerà alle attenzioni e all’amore di Rosato. Successivamente, però, un violento litigio tra zio e nipote avrà degli esiti inattesi.

Un posto al sole, Angela e Franco alle prese con i problemi scolastici di Bianca

Le trame settimanali di Un posto al sole, inoltre, vedranno al centro della scena ancora la crisi scolastica di Bianca.

La bambina, infatti, apparirà sempre più terrorizzata dalla maestra Gagliardi al punto da rifiutarsi di andare a scuola. A questo punto, Angela avrà un acceso confronto con Franco sulla delicata questione e proporrà al marito di assumere un’insegnante privata per la figlia. In casa Sartori, intanto, la crisi coniugale tra Filippo e Serena sembrerà sempre più irreversibile. La Cirillo dovrà anche affrontare un’emergenza al suo Bed and Breakfast e in quell’occasione il marito farà di tutto per starle vicina e proverà ad aiutarla a risolvere la situazione. Successivamente, Serena deciderà di lasciare Napoli per un po' e organizzerà un viaggio con la piccola Irene che getterà nello sconforto Filippo, il quale temerà seriamente di perdere la propria famiglia e dovrà fare i conti con alcuni dolorosi ricordi legati al suo passato.

Otello e Renato ai ferri corti, Niko scopre la verità su Beatrice

Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole sottolineano anche che per Giulia ci sarà un’importante svolta dal momento che Marcello le chiederà finalmente di incontrarla. Purtroppo, però, il loro primo appuntamento verrà annullato a causa di un imprevisto e la Poggi verrà a conoscenza dei problemi personali dell’uomo.

Inoltre, in casa Poggi, Otello e Renato continueranno a litigare fino a quando Silvia, Michele, Guido e Raffaele non decideranno di intervenire per porre fine alla difficile situazione. Infine, Niko apprenderà che Beatrice ha ripreso a frequentare Leone.