Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera iberica "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che saranno trasmesse in Italia dal 7 al 10 gennaio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10. Le vicende di questa settimana saranno soprattutto incentrate sulle condizioni di salute di Celia e Felipe e la loro conseguente ripresa, sul coraggio di Telmo nel voler curare gli Alvarez Hermoso nonostante il pericolo del contagio e sulla decisione di Lolita di sposare Ceferino e non Antonito.

Telmo deciderà di curare Celia e Felipe

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Telmo deciderà di occuparsi di Celia e Felipe, per impedire a Lucia di entrare in casa Alvarez Hermoso. Nel frattempo, Antonito non riuscirà a spiegarsi perché Lolita non vuole più sposarlo, preferendogli il suo amico di Cabrahigo, Ceferino. Flora racconterà a Leonor di aver scoperto che Inigo ha iniziato a scommettere molto denaro negli incontri di boxe. Pacienca comunicherà a Servante di averlo tradito con un mulatto di 50 anni, mentre Celia e Felipe continueranno a stare male nonostante la cura sperimentale a cui li sottoporrà il dottor Quiles.

Antonito vorrebbe recarsi in America

Per convincere Lolita a sposarlo il più in fretta possibile, Ceferino inizierà a fare lo sciopero della fame. Preoccupata dalla gravità delle condizioni di salute di Celia e Felipe, Lucia mediterà di inviare una lettera a Tano per informarlo di ciò che è accaduto ai suoi genitori adottivi. Jordi Barò inviterà Liberto ed Inigo ad assistere ad un nuovo incontro di boxe, mentre tutto il quartiere si chiederà come mai Telmo non è più ritornato dalla casa di Celia e Felipe. Le domestiche chiederanno a Ramon di convincere Servante a non recarsi a Cuba. Nel frattempo, Casilda arriverà ad un incontro di preghiera con una lettera di Telmo, in cui il religioso afferma che Celia e Felipe hanno iniziato a dare i primi segni di ripresa grazie alle cure del dottor Quiles.

Leonor e Flora seguiranno Inigo fino alla società di ginnastica, constatando con i loro occhi che l'uomo scommette molti soldi negli incontri di boxe.

Trini deciderà di scrivere a suo zio di Cabrahigo per scoprire un modo per aiutare Lolita e Antonito a sposarsi. Lucia informerà il dottor Quiles di voler ritornare a casa di Celia e Felipe, ma il medico glielo sconsiglierà. Distrutto all'idea di perdere Lolita, Antonito mediterà di partire per l'America per dimenticare la delusione subita. Più tardi, Lucia e Telmo rimarranno da soli a parlare non riuscendo più a nascondere l'alchimia che da sempre c'è fra di loro.