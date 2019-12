Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Il Segreto", nata dalla penna dell'autrice iberica Aurora Guerra. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse in Italia dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, tutti i giorni su Canale 5. Le vicende di questa settimana si concentreranno soprattutto sulla morte di Antolina, sulla decisione di Dori di voler lasciare il suo lavoro con Maria e sul piano che ideerà Fernando Mesia per uccidere Esteban Fraile.

Antolina muore

Le anticipazioni de "Il segreto" ci segnalano che Antolina morirà sul colpo, cadendo da una rupe nel corso di uno scontro con Isaac. A divulgare la notizia in paese sarà Matias, che insieme alla moglie si faranno anche carico di organizzare il funerale della donna. Nel frattempo, Isaac ritornerà a Puente Viejo e scoprirà che le condizioni di salute di Elsa sono peggiorate notevolmente. Dori mediterà di abbandonare il suo posto di lavoro, dopo aver notato la scarsa fiducia che Maria prova nei suoi confronti.

Prudencio si infurierà con Matias e Marcela quando verrà a sapere che la coppia ha assunto Lola alla locanda. Francisca e Mauricio si convinceranno che Estaben Fraile non può essere l'ideatore dell'attentato in cui furono uccise Maria Elena e Adela.

Maria si recherà alla stazione ferroviaria di Puente Viejo per convincere Dori a non partire, senza sapere che in realtà l'infermiera ha già elaborato un piano per vendicarsi di lei. Preoccupato per la salute di Elsa, Isaac correrà a chiamare il dottor Zabaleta. Nel frattempo, Prudencio cercherà di scoprire perché Lola ha deciso di assecondare all'improvviso i ricatti di Francesca Montenegro. Dopo essere stata visitata da Zabaleta, Elsa deciderà di allontanarsi momentaneamente da Puente Viejo per sottoporsi ad alcuni esami clinici che possano stabilire le sue reali condizioni di salute.

Fernando uccide Esteban

Fernando si recherà prima da Carmelo e poi da Esteban Fraile per metterli uno contro l'altro, nella speranza che i due uomini si uccidano a vicenda. A Puente Viejo verrà celebrato il funerale di Antolina, a cui parteciperanno soltanto Isaac, Marcela e Dolores. Nel corso del confronto fra Carmelo ed Esteban, Fernando sparerà a sangue freddo al Fraile per poi prestare i primi soccorsi all'amico. Poco dopo, la guardia civile inizierà ad indagare sullo scontro a fuoco, trovando fra le cose di Esteban una nota in cui l'uomo dice di essere il mandante degli attentati in cui morirono Adela e Maria Elena. Più tardi, la notizia della morte e della colpevolezza del Fraile giungerà a Puente Viejo, lasciando interdetti sia Francisca che Raimundo.