Arrivano le nuove anticipazioni spagnole della seguitissima soap opera, "Una vita" che, da anni ormai, continua ad interessare il pubblico italiano. In Spagna, infatti, fra pochissimi giorni si assisterà alla morte di uno dei personaggi storici della soap, la dark lady che per parecchio tempo ha fatto soffrire diversi cittadini di Acacias 38, Ursula Dicenta.

Ursula muore

Le anticipazioni diffuse dal settimanale spagnolo "Telenovela" ci segnalano che il personaggio di Ursula troverà una morte tragica nel corso delle puntate che saranno trasmesse in patria dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, sull'emittente La 1 TVE.

Ancora non sono del tutto chiare le dinamiche della morte della Dicenta, anche se è certo che non avverrà per cause naturali, come testimoniano alcune foto pubblicate online in cui la donna è distesa a terra, per strada, vestita di nero e con gli abiti insanguinati.

Per capire meglio come avverrà il decesso della Dicenta, bisogna concentrarsi su ciò che sta succedendo nella soap in Spagna, dove è giunta ormai alla sua sesta stagione. Nelle puntate iberiche, infatti, Ursula è stata al centro delle trame recenti a causa della sua improvvisa follia, che l'ha portata a travestirsi da suora per perpetrare la sua vendetta nei confronti della Salmeron, colpevole di averla fatta riflettere su tutte le malefatte da lei compiute da quando è giunta ad Acacias 38.

Genoveva e Samuel si sposano

Colei che dovrebbe spingere Ursula alla morte è Genoveva Salmeron, un personaggio ancora nuovo ai telespettatori italiani, che non conosceranno fino a quando non verrà trasmessa anche in Italia la sesta stagione. La giovane fa parte di quella serie di personaggi che entreranno in scena nella soap dopo il salto temporale di 10 anni. Le vicende degli abitanti di Acacias 38, infatti, si sposteranno dal 1903 al 1913, anno in cui Genoveva arriverà in città e farà la conoscenza di Samuel, che si innamorerà così tanto di lei da chiederla in moglie. In seguito, l'uomo scoprirà che la giovane è un'ex protagonista perseguitata dal suo vecchio protettore, Cristobal, che non tarderà a palesarsi ad Acacias. Dopo qualche mese di matrimonio, infatti, l'uomo non si farà scrupoli a presentarsi al cospetto della coppia per chiedergli una grossa somma di denaro in cambio della libertà della Salmeron.

Sarà proprio a causa di queste circostanze che Samuel perderà la vita per salvare Genoveva dalle grinfie di Cristobal.

La morte di Samuel provocherà a Genoveva un dolore talmente acuto da spingerla a diventare la nuova dark lady della soap al fianco di Ursula. In queste nuove vesti la giovane elaborerà un piano dopo l'altro per vendicarsi di Cristobal e per truffare e distruggere tutti gli abitanti di Acacias 38. Fino a quando, la donna non si stancherà anche di Ursula e deciderà di liberarsi anche di lei.