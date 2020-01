Zac Efron ha tranquillizzato tutti i suoi fan con un post su Instagram, dopo che era stata resa nota la notizia del suo ricovero urgente in Papua Nuova Guinea. L'attore stava girando un nuovo programma televisivo, chiamato Killing Zac Efron, in cui il trentaduenne era messo a dura prova per cercare di sopravvivere in un luogo sperduto della Papua, in cui doveva rimanere per quasi un mese solo con una guida e degli strumenti basici. Efron purtroppo ha contratto una infezione batterica molto pericolosa che lo ha costretto al ricovero d'urgenza, è stato infatti trasportato in aereo in ospedale in Australia, ed in seguito a Spring Hill, in Florida.

Ma dopo alcuni giorni ci ha pensato lui stesso a tranquillizzare tutti tramite social dicendo che sta meglio e che sta trascorrendo le festività con la famiglia e gli amici.

Le prime parole di Zac Efron dopo il ricovero

L'attore ha rotto il silenzio a seguito delle voci che hanno fatto preoccupare i fan riguardanti il suo malore e la corsa in ospedale. Sul suo profilo Instagram ha scritto: "Mi sono ammalato in Papua Nuova Guinea ma mi sono ripreso velocemente e ho concluso le tre settimane in Papua.

Sono a casa per le vacanze con la mia famiglia e i miei amici. Grazie per la preoccupazione e tutto l'amore, ci vediamo nel 2020!". A questo messaggio Zac Efron ha allegato una foto che lo ritrae durante l'avventura intrapresa nel Pacifico, circondato dai sorrisi e dal calore delle persone del luogo.

Zac Efron e il programma girato in Papua Nuova Guinea

La star di High School Musical si trovava dall'altra parte del mondo per girare il docu-reality Killing Zac Efron che dovrebbe andare in onda a giugno del 2020. Le riprese erano iniziate i primi di dicembre e sarebbero dovute terminare dopo tre settimane. Zac era entusiasta di questa nuova esperienza che gli avrebbe fatto scoprire posti che non aveva mai visto. In questo nuovo format televisivo l'attore doveva mettere in pratica le sue doti di sopravvivenza in un posto abbandonato del Pacifico.

Durante l'avventura però ha contratto un'infezione batterica ed è stato portato con emergenza in elicottero all'ospedale di Brisbane, in Australia. Il Daily Mail ha ricostruito l'accaduto rilasciando la prima dichiarazione delle condizioni critiche di Zac Efron. Da lì è stato infine ricoverato al St. Andrews War Memorial Hospital di Spring Hill, dove, grazie all'intervento dei medici, è potuto tornare a trascorrere le festività con la sua famiglia. Prima di poter essere dimesso per fare ritorno negli Stati Uniti, è stato tenuto sotto osservazione per alcuni giorni, fino a poter dichiarare le sue condizioni "stabili".