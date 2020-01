Telmo e Lucia continueranno ad amarsi anche nella nuova stagione di Una vita: le anticipazioni spagnole svelano che la Alvarado, dopo il salto temporale che proietterà le trame di Acacias ad una distanza di dieci anni, si troverà sposata, suo malgrado, con il burbero Eduardo. I due avranno un figlio, il piccolo Mateo, che avrà un carattere completamente diverso da quello del padre. Dolce ed ubbidiente, il bimbo si legherà in maniera particolare a Telmo.

Nel frattempo, Ramon non avrà il coraggio di raccontare a Felipe la verità sul decesso di Celia, pensando che sia troppo da sopportare.

A tal proposito, preferirà allontanarsi dal quartierino. Che cosa nasconde dunque il Palacios?

Anticipazioni Una Vita: il segreto di Ramon

Nelle puntate iberiche della soap opera in onda in Italia su Canale 5 raccontano che il Palacios non avrà il coraggio di dire la verità a Felipe riguardo il trapasso di Celia. L'uomo gli mentirà, fornendogli risposte alquanto evasive. Sentendosi oppresso e in colpa, progetterà di lasciare Acacias, visto che qui non avrà più nulla. Trini è passata a miglior vita e Milagros è in collegio...

Cosa può fare un uomo solo e disperato nel paese che gli ricorderebbe solo i tempi felici?

Intanto, Lucia chiederà un incontro a Telmo che, nel frattempo, avrà deposto gli abiti talari. La Alvarado, per proteggere suo figlio Mateo, pregherà il Martinez di stare lontano da lei. Eduardo, geloso e possessivo, scoprirà ben presto che l'odiato rivale è tornato nel quartierino. Certo che voglia riconquistare la sua ex fiamma, andrà a cercarlo con cattive intenzioni.

Lucia tormentata da Eduardo

Come raccontano le anticipazioni iberiche di Una Vita, Lucia non ce la farà più a sopportare le umiliazioni di suo marito Eduardo. Stranamente, anche Samuel proverà ad aprire gli occhi a Telmo, spiegandogli che Lucia non è felice perché chi le sta accanto non è un buon marito. Telmo, pur di salvare la donna che ama, deciderà di continuare a vivere in quel di Acacias.

Il Martinez si precipiterà a casa della Alvarado e, furioso, intimerà ad Eduardo di non torcere un capello alla moglie e nemmeno al piccolo Mateo. L'uomo, per nulla spaventato, si farà una grassa risata. Mateo invece si rifugerà spaventato nella sua camera.

Successivamente, Ramon raccoglierà le sue cose e proverà ad allontanarsi dal quartierino. Ma ecco che, all'improvviso, Felipe gli sbarrerà la strada. L'Alvarez Hermoso vuole sapere perché il suo amico di sempre gli ha mentito riguardo il trapasso di Celia. Cosa nasconde? I due avranno un acceso scontro che terminerà in una maniera imprevista. Di questo però, ne parleremo nelle prossime anticipazioni di Una Vita.