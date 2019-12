Nuove emozionanti trame attendono i telespettatori di Una vita: le trame spagnole della soap opera rendono noto che Telmo e Lucia decideranno con coraggio di vivere il loro amore alla luce del sole. Samuel ne sarà sconvolto e progetterà di farla pagare ad entrambi con l'aiuto di Espineira.

Nel frattempo, Celia sarà sempre più ossessionata da Milagros, mettendo al palo la povera Fulgencia. L'atteggiamento iper apprensivo della donna farà insospettire Felipe, certo che la moglie sia ricaduta nella patologia mentale che da anni ormai la affligge.

Anticipazioni di Una Vita: Samuel scopre la relazione tra Telmo e Lucia

Cosa succederà nei prossimi appuntamenti con la soap opera in onda su Canale 5? Celia, dopo la morte di Trini, si legherà in maniera ossessiva a Milagros, tanto da rimproverare con ogni scusa la tata Fulgencia, che mediterà di lasciare la casa dei Palacios, stanca di essere umiliata dalla moglie di Felipe. Nel frattempo Samuel, dopo essersi sentito definitivamente respinto Lucia, si recherà da padre Espineira. I due macchineranno un piano per mettere definitivamente Telmo fuori gioco.

Felipe, accogliendo il desiderio della cugina, organizzerà una merenda alla Cioccolateria. Sarà l'occasione giusta formalizzare il rapporto tra Telmo e Lucia. Purtroppo, alla festa si presenterà senza alcun preavviso l'Alday, che brucerà di rabbia. Le trame di Una Vita raccontano che, mentre tutti sono intenti a festeggiare, il quartierino verrà scosso da un boato. Gli invitati si precipiteranno in piazza, trovando Felipe steso a terra.

Felipe trasportato in ospedale

Le anticipazioni proseguono con il trasporto d'urgenza di Felipe in ospedale.

Celia e Lucia si precipiteranno dal malcapitato, apprendendo dai medici che l'Alvarez Hermoso è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco. Felipe dovrà essere operato d'urgenza e non c'è tempo da perdere.

Nel frattempo, le cameriere aiutano Lolita con Milagros, sollevate dal fatto che, almeno per un po', Celia non potrà ossessionarle con le sue assurde indicazioni riguardo le cure da riservare alla piccola. Ramon, affranto per la morte di Trini, non sembrerà accorgersi della situazione pericolosa e, come se non bastasse, finirà per trascurare Milagros.

Si scoprirà poi con le successive anticipazioni di Una Vita che a sparare a Felipe sarà stato proprio il Palacios, sebbene si sia trattato di un incidente. Nel mentre, Telmo sarà impegnato nel dimostrare il coinvolgimento di Espineira nell'omicidio di frate Guillermo. Sarà così che si rivolgerà a padre Bartolomeo, un religioso che conosce molto bene il passato del mentore.

Telmo e Lucia braccati dai giornalisti

Nonostante Lucia e Telmo abbiano formalizzato la loro relazione, non saranno esenti da nuovi guai.

Stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita infatti, Samuel contatterà dei giornalisti affinché seguano i due e pubblichino un articolo scandalistico sulla loro relazione. Sarà così che i due innamorati finiranno per essere al centro del pettegolezzo. La coppia cercherà di non farsi coinvolgere troppo, senza immaginare che la notizia è arrivata da Samuel.