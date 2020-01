Gli spoiler de Il Segreto trasmessi prossimamente su Canale 5, annunciano una nuova uscita di scena dopo quella di Adela Arellano. Nel dettaglio, Fernando Mesia commetterà un nuovo delitto. Ebbene sì, il figlio di Olmo deciderà di uccidere Dori Vilches con un bisturi, dopo averle sfiorato le labbra con un bacio.

Il Segreto: Maria smaschera Dori grazie ad Irene Campuzano

Le anticipazioni de Il Segreto in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5, svelano che la follia di Fernando non avrà mai fine. In particolare, il figlio di Olmo non esiterà a macchinarsi nuovamente le mani di sangue contro la povera Dori.

Tutto inizierà con precisione nel momento che l'infermiera perderà il lume della ragione durante alcuni trattamenti estremamente dolorosi nei confronti della Castaneda. Infatti, comincerà a rivolgere delle frasi senza senso, indirizzati ad alcuni fanciulli. Poi, la Vilches inizierà a parlare di un misterioso incendio, tanto che Maria deciderà di vederci più chiaro. Infatti, chiederà ad Irene Campuzano di approfittare delle sue conoscenze nel mondo del giornalismo, per scoprire il passato della sua terapista per la riabilitazione.

In questo modo, la Castaneda andrà incontro ad una triste verità. La moglie di Severo, infatti, scoprirà che Dori era stata internata in una casa di cura psichiatrica, che aveva dato alle fiamme dopo aver ucciso la moglie del suo amante. Nonostante ciò, Maria continuerà a tenere l'infermiera al suo servizio, in quanto noterà alcuni miglioramenti dopo le sedute di agopuntura. Di conseguenza, la sorella di Matias (Loreto Mauleon) esigerà che la Vilches continui ad aiutarla a recuperare l'uso delle gambe.

Fernando uccide la Vilches

Nel corso delle puntate italiane de Il Segreto in programma nei primi mesi del 2020 su Canale 5, vedremo che l'infermiera accetterà tutte le imposizioni della madre di Esperanza e Beltran per paura di entrare in manicomio. Per questo motivo, la Vilches sottoporrà la paziente alle sue dolorose terapie, in quanto decisa a non allontanarsi da Fernando (Carlos Serrano), per il quale ha preso una sbandata.

Peccato, che la situazione sfugga di mano alla donna, tanto da prepararsi a sottoporre la Castaneda ad un intervento chirurgico dopo averla narcotizzata. Fortunatamente, il Mesia salverà l'ex moglie, tanto da chiedere spiegazioni del suo piano omicida a Dori.

Dopodiché, il diabolico figlio di Olmo rimprovererà l'infermiera di aver contribuito al miglioramento delle condizioni di salute della sorella di Matias. In seguito, l'uomo dimostrandosi molto comprensivo, bacerà la Vilches sulla bocca dopo averla stretta tra le sue braccia. Durante questo momento di apparente dolcezza, Fernando impugnerà il bisturi con cui l'infermiera voleva uccidere la Castaneda, per affondarlo nel suo ventre. In questo modo la terapista esalerà l'ultimo respiro, mentre l'antagonista dello sceneggiato in preda al deliro correrà in cerca di Maria (Loreto Mauleon).