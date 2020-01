Oggi, martedì 7 gennaio, riprende la messa in onda di Uomini e donne. Al momento il sito ufficiale del programma, Witty Tv, non ha rilasciato anticipazioni in merito alla tipologia di trono che verrà mandato in onda. Se tutto procederà come di consuetudine, si potrebbe iniziare con il trono over, che vedrebbe Gemma Galgani come protagonista.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi, 7 gennaio, potrebbe andare in onda il trono over

Per la puntata odierna del dating show, il sito ufficiale del programma (Witty Tv) e le relative pagine social non hanno ancora pubblicato degli spoiler in merito alla tipologia di trono che verrà mandata in onda.

Solitamente la settimana inizia con il trono over e in questo caso potrebbe andare in scena parte della registrazione avvenuta il 27 dicembre.

In questa occasione Gemma Galgani è stata l'assoluta protagonista. La storia con Juan Luis è arrivata al capolinea e il cavaliere, viste le vicissitudini non proprio a suo favore, si è trovato costretto ad abbandonare il programma definitivamente.

Per scoprire quali vicende verranno trattate nella puntata di oggi, l'appuntamento è su Canale 5 per le 14:45.

Il programma può essere seguito anche online, sulla piattaforma Mediaset Play.