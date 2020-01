Le anticipazioni di Una vita delle puntate dal 27 al 31 gennaio 2020 su Canale 5 svelano che ad Acacias molti equilibri si romperanno. Lucia e Telmo avranno modo di stare vicini e di capire che il loro rapporto non è certo basato sull'amicizia. Ciò provocherà una grave crisi spirituale nel religioso. Nel frattempo, Samuel sarà lontano dal quartierino, con l'obiettivo di mettere nei guai il suo rivale in amore.

Negli episodi settimanali della soap opera inoltre, Lolita e Antonito potranno finalmente pensare al matrimonio, dato che Ceferino e Lolita si scambieranno il bacio capace di spezzare la maledizione di Cabrahigo.

Un imprevisto però, creerà parecchio caos. Di seguito, le trame dettagliate.

Una Vita anticipazioni settimanali: il primo bacio di Telmo e Lucia

Stando alle anticipazioni di Una Vita dal 27 al 31 gennaio 2020, Celia sarà preoccupata per la cugina. La moglie di Felipe è certa che Lucia ami un altro uomo e teme che se Samuel conoscesse la verità, possa vendicarsi come suo solito. Telmo cercherà di stare lontano dalla Alvarado, nonostante gli costi molta fatica. Nel frattempo, Jordi trova il modo di stare da solo con Flora nella cioccolateria, allontanando con una scusa sia Leonor che Inigo.

Proprio quando sta per approfittare della sventurata, ecco che Liberto irrompe nella bottega, sferrando un pugno al Barò. Flora è salva e tutta Acacias accoglie il giovane marito di Rosina come un vero e proprio eroe. Il suo gesto non passa inosservato ad un allenatore di boxe, che propone a Liberto di partecipare ad un incontro.

Nel mentre, Samuel parte per Segovia, deciso a trovare quell'ultima tessera del puzzle che possa incastrare Telmo.

La lontananza dell'Alday sarà il pretesto per far decidere a Lucia di rivelare i suoi sentimenti al Martinez. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Lucia e Telmo si scambieranno il loro primo bacio, capendo di essere profondamente innamorati l'uno dell'altra.

Samuel rintraccia fra Guillermo

Le trame di Una Vita vedono inoltre Ceferino interessato a Casilda, tanto da baciarla in un momento di intimità in soffitta.

Antonito e Lolita ora possono sposarsi, visto che la maledizione è stata spezzata. Chi non sarà affatto contento è Ceferino che, dopo aver scoperto di essere stato ingannato, rimarrà deluso. L'uomo infatti si è innamorato realmente della simpatica Casilda e pare non sembra aver intenzione di lasciare Acacias.

Samuel intanto raggiunge Segovia e, dopo aver rintracciato fra Guillermo, lo convince con una menzogna a fare ritorno al quartierino insieme a lui. Il mentore di Telmo cadrà nel tranello, senza sapere che cosa gli aspetta.

Telmo si punisce per il bacio con Lucia

Proseguendo con le trame di Una Vita, Telmo non riuscirà a perdonarsi di essere caduto in tentazione.

Nel buio della sua stanza, arriverà a flagellarsi. Inoltre, sceglierà di digiunare per espiare le sue colpe. Lucia, saputo dello stato d'animo del Martinez, si reca da lui per confortarlo, ma ottiene l'effetto opposto.

Infine, Telmo rivedrà il suo mentore Guillermo e, durante una confessione, gli parlerà a cuore aperto, confidandogli di essersi innamorato di una donna. La risposta del religioso lo lascerà esterrefatto.