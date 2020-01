Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne, in onda domani venerdì 24 gennaio, rivelano come si evolverà la "rottura" tra Romolo e Olga. Spazio anche alla nuova coppia composta da Erik e Valentina M., che non sarà vista di buon occhio dalla "ex" del cavaliere, Valentina Autiero. Nel parterre femminile arriverà una nuova dama, Carlotta, mentre Diana sta uscendo, contemporaneamente, con Simone e Luca.

Uomini e Donne, anticipazioni: Romolo chiede perdono a Olga

Le cose tra Romolo e Olga non procedono nel migliore dei modi.

Lei, nella puntata andata in onda oggi giovedì 23 gennaio, si è lamentata del modo di fare "ossessivo" dell'uomo: telefonate da diversi numeri di telefono e per ognuna di queste era sempre un parente che gli "rubava il cellulare". Un comportamento, secondo la donna, estenuante, al punto tale che ha dovuto bloccarlo sul telefono. Lui si è difeso dichiarandosi innamorato, un amore folle che non lo fa dormire la notte. La riluttanza di Olga, però, l'ha spinto a metterci una pietra sopra, ma nella puntata di domani, venerdì 24 gennaio, le cose cambieranno.

Lui le chiederà perdono, ma la dama non saprà cosa rispondergli: il problema principale è che lei per il cavaliere non sente nulla.

Valentina M., invece, sta uscendo con Erik. La loro conoscenza verrà aspramente criticata da Valentina, che dirà: "Mi fa ridere la loro presenza al centro (dello studio, ndr)". A quanto pare il cavaliere avrebbe confidato all'Autiero (nel periodo in cui uscivano insieme) dei "pensieri" non molto carini nei confronti di Valentina M..

Per questo la dama mostrerà il suo stupore in merito a questa frequentazione, anche perché, sempre secondo Valentina Autiero, Erik le avrebbe confidato che con donne più grandi al massimo "potrebbe trascorrerci una sera". Sia il cavaliere che Valentina M. accuseranno l'Autiero di "gufare" la loro relazione, al punto tale che l'attuale dama di Erik le dirà: "Basta rosicare Valentina, hai rotto".

Diana esce con Simone e Luca

Nel parterre femminile ci sarà un nuovo ingresso: Carlotta, una ragazza di 35 anni e divorziata (condizione che l'ha portata a essere single per diverso tempo). Una situazione sentimentale che l'ha fatta stare male per diversi anni, ma da domani approderà anche lei nel dating show di Maria De Fillippi, con la speranza di trovare la propria animale gemella.

Al centro dello studio si siederà anche Diana. La donna, infatti, sta uscendo con Simone e Luca. Al momento le piacciono entrambi i cavalieri e ha valutato l'atteggiamento di Simone "molto vero". La cosa che spiccherà di più, però, sarà il bacio che la dama ha dato a entrambi.

La cosa non si rivelerà una sorpresa per i corteggiatori, che erano già stati messi a conoscenza di questo fatto dalla dama stessa.