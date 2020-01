Nuovo imperdibile appuntamento con le novità de Il Segreto, la TV Soap iberica nata dalla penna di Aurora Guerra. Le trame delle prossime puntate, trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Esther Soto si prenderà gioco di suo padre. Ebbene sì, la figlia di Marina scapperà da Puente Viejo dopo aver sottratto 300 mila pesetas a Don Berengario.

Il Segreto: Don Berengario vuole aiutare la figlia, torna Don Anselmo

Le anticipazioni de Il Segreto, annunciano brutte notizie per Don Berengario nel corso delle puntate in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5.

Il prelato di Puente Viejo, infatti, verrà derubato dalla figlia Esther (Patricia Delgado).

Tutto inizierà con precisione, quando la giovane racconterà che sua madre Marina era restata vittima di una violenta tempesta che si era abbattuta in Turchia. Per questo motivo, la Soto comincerà a guadagnarsi la fiducia del collega di Don Anselmo, tanto da rivelargli di aver bisogno di 500 mila peseta per saldare dei debiti. Il padre, a questo punto, rimarrà scosso dal racconto della figlia, mentre a Puente Viejo ritornerà Don Anselmo (Mario Martin).

In questa circostanza, Don Berengario (Miguel Uribe) confesserà al collega di voler aiutare economicamente Esther grazie a dei risparmi messi da parte, visto che appartiene ad una famiglia molto ricca.

Il Segreto anticipazioni: Marina scopre le bugie di Esther

Gli spoiler de Il Segreto andati in onda ad agosto 2019 in Spagna e nelle prossime settimane sul canale del Biscione, rivelano che l'arrivo di Marina metterà in discussione tutto il piano di Esther.

La giovane, infatti, apparirà molto infastidita dalla ricomparsa improvvisa della madre, che aveva spacciato da morta durante un terribile nubifragio in Turchia. Marina, a questo punto, capirà che la figlia ha detto una bugia a Don Berengario su di un debito di famiglia. Inoltre, i telespettatori scopriranno che la Soto è davvero figlia di una notte di passione tra il giovane prelato di Puente Viejo e la nuova arrivata.

Dubbi, che erano stati svelati dalla pettegola Dolores durante una chiacchierata con Don Anselmo, tornato nel frattempo a casa dopo essere stato per lungo tempo in un ritiro spirituale.

La Soto sottrae 300 mila pesetas al prelato e scappa da Puente Viejo

Nel frattempo, la Soto cercherà di tranquillizzare la madre, rivelandole che presto dirà tutta la verità a suo padre. Peccato, che la giovane non rispetti la parola data a Marina, tanto da sottrarre 300 mila pesetas, che il prelato di Puente Viejo aveva nascosto in una scatola in canonica proprio per aiutarla. In seguito, Esther fuggirà precipitosamente dal borgo iberico, mentre sua madre avrà un duro confronto con Don Berengario, dove lo informerà della realtà dei fatti.

Come evolverà questa story-line? In attesa di sapere maggiori sviluppi, si ricorda che la soap opera di Aurora Guerra è in onda tutti i giorni, tranne il sabato, su Canale 5.