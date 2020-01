Nei prossimi appuntamenti di Una vita che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Ursula farà ritorno ad Acacias 38. La Dicenta non sarà accolta affatto bene dai vicini, tanto da essere costretta a dormire per strada. Solamente Fabiana avrà pietà per lei, cercando di trovarle una sistemazione adeguata.

Nello stesso tempo, Ramon sarà pronto ad iniziare una nuova relazione con Carmen, ma le sue buone intenzioni verranno fermate dall'arrivo di una lettera inaspettata. Antonito sarà infatti chiamato alle armi, gettando la povera Lolita nella disperazione.

Una Vita anticipazioni nuove puntate: Antonito nei guai

Le vicissitudini di Antonito e Lolita non finiranno nemmeno nella nuova stagione della soap opera campionessa di ascolti su Canale 5. Come narrano gli spoiler, Ramon riuscirà a riprendersi dopo la dipartita dell'adorata Trini e, tornato al quartierino iberico, volterà pagina con Carmen. Proprio quando il Palacios sarà pronto ad ufficializzare la loro relazione, arriverà una lettera che getterà l'intera famiglia nel panico. Il figlio Antonito infatti, sarà convocato per prestare servizio militare nella guerra del Rif, il che significa morte certa.

Il giovane penserà che l'unica soluzione possibile sia quella di fuggire dalla Spagna.

Ramon però troverà una soluzione. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, suggerirà a suo figlio di darsi per malato, così da evitare la partenza per l'Africa. Successivamente, per farsi perdonare da Carmen, il Palacios le regalerà una spilla preziosa accompagnata da una lettera, nella quale la pregherà di stargli accanto in questo difficile momento.

Ursula allontanata da tutti nelle prossime puntate di Una Vita

Al quartierino farà ritorno anche la Dicenta, in pessime condizioni dopo essere stata reclusa. La ex istitutrice proverà a chiedere aiuto a Fabiana, che le proporrà di alloggiare alla pensione in cambio di un aiuto nelle pulizie. Orgogliosa come suo solito, Ursula se ne andrà piena di rabbia, finendo per dormire per strada. La Dicenta, con un abile inganno, ruberà le chiavi del suo vecchio appartamento a Jacinto, trasferendosi in quelle gelide mura fino a che non avrà pensato a come vendicarsi di tutti coloro che l'hanno allontanata.

La Dicenta sul punto di essere scoperta

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Ursula perderà il lume della ragione, immaginandosi ricca e potente. La sua permanenza nell'appartamento avrà vita breve, in quanto Rosina e Casilda si accorgeranno che da quella casa provengono strani rumori. Nel frattempo, Genoveva deciderà di tornare nel quartierino per vendicarsi di tutti coloro che non hanno aiutato Samuel ad estinguere i suoi debiti.

La dark lady sarà accompagnata da Alfredo, un uomo tanto affascinante quanto pericoloso.