Nuovi ed appassionanti episodi di Una vita attendono i telespettatori dal 19 al 24 gennaio, quando vi saranno clamorosi colpi di scena riguardanti in particolare Lucia, Samuel e padre Telmo.

La Alvarado, dopo quanto accaduto a Celia e Felipe, si sarà riavvicinata al sacerdote, tanto che sembrerà nascere un forte sentimento tra i due. Indispettito da tutto ciò, Samuel affretterà i tempi per chiedere nuovamente la mano alla ricca ereditiera ma la giovane, confusa sui suoi sentimenti, si prenderà del tempo per decidere e declinerà quindi la proposta, almeno per il momento.

Lucia rifiuta nuovamente la proposta di matrimonio di Samuel

Emozioni e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita anche nel corso delle prossime puntate, nelle quali Lucia sarà nuovamente alle prese con la proposta di matrimonio di Samuel. La giovane, sembrerà confusa sui suoi sentimenti, soprattutto dopo il riavvicinamento a padre Telmo.

La Alvarado infatti, passerà sempre più tempo con il parroco e si convincerà del fatto che l'uomo non le abbia mai fatto violenza. I sentimenti che la legano a Telmo sembreranno andare ben oltre la gratitudine per aver salvato Celia e Felipe e sarà per tale motivo che Lucia non accetterà almeno per il momento, di sposare Samuel.

Puntate 19-24 gennaio: la Alvarado innamorata di Telmo

Samuel sarà furioso per il rifiuto di Lucia, anche se cercherà di fronte a lei di mantenere la calma. Per poter mettere le mani sull'eredità dei Marchesi di Valmez, l'Alday dovrà assolutamente sposare Lucia e, per tale motivo, cercherà di allontanarla da padre Telmo, arrivando a minacciare il sacerdote. Samuel avrà intuito che tra il Martinez e Lucia, sta nascendo un forte sentimento e starà facendo di tutto per impedire che questo ostacoli i suoi piani.

In attesa di scoprire cosa escogiterà l'Alday, le anticipazioni svelano che anche Celia noterà lo strano atteggiamento di Lucia e si convincerà del fatto che la cugina si sia allontanata da Samuel perché innamorata di un altro uomo. L'attrazione tra padre Martinez e Lucia non sfuggirà nemmeno ad Ursula, la quale cercherà di mettere in guardia il parroco. Intanto ad Acacias giungerà la notizia che Cuba è stata colpita da un violento uragano, motivo per cui, Servante non potrà raggiungere la sua Paciencia.

Nel frattempo Lolita e Trini chiederanno aiuto a Casilda per risolvere il problema legato a Ceferino e alle bizzarre usanze di Cabrahigo.

In attesa di scoprire cosa succederà tra Telmo e Lucia e agli altri protagonisti di Acacias, si ricorda che la soap Una vita va in onda su Canale 5 a partire dalle 14:10. Per rivedere le puntate già andate in onda, basta invece collegarsi al dito Mediaset Play.