Le anticipazioni della famosa telenovela iberica Il Segreto riservano molte novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 19 a venerdì 24 gennaio, Carmelo vorrà trovare a tutti i costi un modo per evitare che Puente Viejo sia sommerso dalle acque. Intanto, il sottosegretario Garcia Morales darà a tutti gli abitanti una terribile notizia e annuncerà che presto il paese sarà inondato a causa della costruzione della diga. Così tutti quanti saranno notevolmente angosciati e preoccupati per la loro sorte, inoltre molti cittadini penseranno di fuggire dalle loro case.

Successivamente Isaac Guerrero ed Elsa Laguna decideranno di sposarsi il prima possibile e vorranno celebrare le loro nozze in modo semplice e poco sfarzoso, cosicché da non sprecare denaro inutile. Di seguito gli altri spoiler de Il Segreto.

Il Segreto: Maria vuole guarire

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 19 al 24 gennaio, Maria sarà assai desiderosa di guarire e continuerà a fare alcuni esercizi di fisioterapia senza farsi aiutare da nessuno. Intanto gli abitanti di Puente Viejo saranno notevolmente in ansia e avranno paura che il paese venga inondato all'improvviso.

Più tardi Prudencio vorrà scoprire il segreto di Lola, poiché sarà ormai convinto che la donna nasconda qualcosa, così vorrà indagare e cercherà di contattare sua sorella Ana. Frattanto il paese sarà notevolmente in pericolo e rischierà di scomparire per sempre.

Spoiler Il Segreto: Prudencio incontra Ana

Prudencio incontrerà finalmente Ana, ma la donna non darà molte informazioni sul conto di Lola, ad ogni modo lascerà intendere che sua sorella in passato ha sofferto molto a causa del padre.

Più tardi gli abitanti di Puente Viejo non vorranno arrendersi e organizzeranno una manifestazione contro Garcia Morales. Successivamente Maria cambierà atteggiamento nei confronti della sua famiglia, la donna infatti vorrà isolarsi il più possibile e si fiderà soltanto di Fernando, ma nessuno riuscirà a capire il motivo di tale reazione. Infine, Irene non si fiderà affatto del Mesia, bensì sarà assai convinta che l'uomo sia l'unico colpevole delle recenti disgrazie accadute a Puente Viejo.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

Nell'attesa che vadano in onda i nuovi episodi de Il Segreto è possibile guardare in streaming online alcune della puntate già trasmesse in tv, registrandosi sul sito dedicato MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della telenovela, sull'apposita piattaforma si possono trovare interessanti "clip" relativi alle trame e alle anticipazioni della soap opera spagnola.