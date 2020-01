Nuovo appuntamento con la telenovela iberica Una vita, che continua ad essere ricca di intrighi. Negli episodi in programmazione in Italia prossimamente Samuel Alday (Juan Gareda) dopo essere stato abbandonato all’altare da Lucia Alvarado, si consolerà tra le braccia di un’altra. A far dimenticare al fratello di Diego la figlia dei marchesi di Valmez sarà Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che approderà ad Acacias 38 quando saranno passati ben dieci anni. Purtroppo la felicità del figliastro di Ursula Dicenta avrà una breve durata, poiché esalerà l’ultimo respiro per salvare la sua nuova moglie.

A seguito del decesso del marito, Genoveva si rivelerà essere una donna senza scrupoli decisa a rovinare la vita di tutti i residenti del paese spagnolo.

Samuel sposato con Genoveva, arriva Cristobal

Nelle puntate che sono state trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE lo scorso febbraio 2019 per via della differenza di messa in onda nostrana e iberica, e che occuperanno il piccolo schermo italiano tra qualche mese, ci sarà un salto temporale che segnerà vari cambiamenti. Oltre alle uscite di scena di Trini e Celia i telespettatori assisteranno all’ingresso di Genoveva Salmeron, una donna che entrerà a far parte della vita di Samuel Alday.

Quest’ultimo dopo non essere riuscito a sposare Lucia Alvarado come tanto desiderava a causa di Telmo Martinez che lascerà il sacerdozio, ritornerà ad Acacias 38 in compagnia della new entry e la presenterà agli abitanti come sua moglie. Genoveva nasconderà un torbido passato, e proprio per tale motivo il fratello di Diego farà il possibile per non farle correre nessun tipo di pericolo. In particolare il pubblico avrà modo di scoprire che la Salmeron prima di contrarre matrimonio con il minore degli Alday, lavorava in un postribolo gestito da Cristobal. Quest’ultimo presto si farà vivo, ed esigerà di ricevere dai coniugi Alday un’ingente somma di denaro se non vorranno più essere minacciati da lui. Samuel, disposto a tutto per non perdere la sua compagna, cercherà invano di farsi concedere un prestito dai vicini.

Il decesso del minore degli Alday, la Salmeron si allea con Ursula per vendicarsi

A questo punto il cognato di Blanca approfitterà del funerale di Eduardo, per derubare un negozio. Proprio quando Samuel e Genoveva saranno in procinto di darsi alla fuga per scappare dalle grinfie del loro ricattatore, si verificherà una tragedia. Gli spoiler rivelano che il figliastro di Ursula morirà nel tentativo di mettere in salvo la sua dolce metà, facendole da scudo con il suo corpo. Dopo aver perso il suo amato che passerà a miglior vita quindi per mano degli scagnozzi del suo ex protettore, Genoveva diventerà una vera e propria darklady, visto che sarà intenzionata a vendicare il lutto subito. La Salmeron vorrà farla pagare a tutti gli abitanti del quartiere, per essersi rifiutati di aiutare lei e il suo compianto marito in un momento abbastanza critico.

A dare una mano alla donna ci penserà Ursula, dato che entrambe uniranno le loro forze stringendo una terribile alleanza per far andare in rovina i cittadini. Per riuscire nella loro impresa, le due malefiche donne si serviranno della complicità di Alfredo Bryce, un giovane banchiere che sposerà Genoveva. L’obiettivo di quest’ultima, del marito e della Dicenta, sarà quello di truffare gli inquilini del paese iberico convincendoli ad investire dei soldi in una banca americana non sicura.