I protagonisti principali delle puntate della soap Una vita in programma in Italia prossimamente, saranno Lucia, Eduardo, e Telmo. La Alvarado proprio quando recupererà la felicità perduta con l’ex parroco, si vedrà costretta a rassegnarsi al suo doloroso destino. La ricca ereditiera rinuncerà ad abbandonare Acacias 38 con il suo amato, poiché le verrà diagnosticata una grave malattia cardiaca e non saprà quanto tempo le rimarrà per vivere. Dopo aver nascosto la sua patologia mortale, la cugina della defunta Celia sceglierà di essere sincera con il Martinez.

Quest’ultimo, quando apprenderà che la sua dolce metà non vuole lasciare il paese con lui poiché a breve esalerà l’ultimo respiro, sceglierà di starle vicino.

Eduardo furioso, la Alvarado finisce in ospedale

Negli episodi trasmessi in Spagna lo scorso marzo 2019, e che debutteranno su Canale 5 tra qualche mese per via della differenza di messa in onda nostrana e iberica, ci sarà un nuovo triangolo amoroso. In realtà al centro della scena vedremo ancora Lucia, che pur essendosi sposata con Eduardo intraprenderà una tresca con Telmo.

A gran sorpresa Ursula avrà un ruolo diverso, poiché aiuterà l’ex sacerdote e la Alvarado a proteggere il loro amore. Intanto Felipe continuerà ad essere profondamente disperato per aver perso la moglie Celia. L’avvocato perderà il lume della ragione quando Ramon, dopo aver trascorso ben dieci anni in carcere con l’accusa di aver ucciso la sua consorte, farà ritorno ad Acacias 38. Il Palacios verrà minacciato dall’Alvarez Hermoso, quando gli farà capire di non essere l’assassino della sua amata.

Nel contempo Samuel e la moglie Genoveva, saranno alle prese con dei grossi problemi economici. Successivamente il Martinez dopo essere stato messo in guardia da Ursula sulla pericolosità di Eduardo, prenderà una decisione per il bene di Lucia. L'ex prelato non vorrà più permettere alla sua dolce metà di continuare a vivere sotto lo stesso tetto con un uomo così violento. Purtroppo la figlia dei marchesi di Valmez avrà una discussione parecchio accesa con il marito, che si scaglierà contro di lei accusandola di essere un adultera: lo scontro sarà così forte al tal punto che la Alvarado perderà i sensi.

Mentre la cugina della defunta Celia verrà ricoverata in ospedale, Telmo si preparerà per lasciare con la stessa il quartiere iberico. Lucia quando sarà dimessa riceverà una terribile notizia, visto che il medico le dirà di soffrire di una grave malattia.

Lucia rivela di essere malata, Telmo sceglie di restare ad Acacias 38

Dopo aver iniziato ad avere dei sospetti sulla consorte, Eduardo le ordinerà di uscire di casa soltanto in sua compagnia per tenerla sotto controllo in ogni momento.

Nonostante ciò l’ex rivale di Samuel riuscirà a vedere la donna che non ha smesso di amare e le prometterà che lei e loro figlio lasceranno Acacias 38 per iniziare una nuova vita altrove. Intanto Lucia continuerà a nascondere sia a Telmo e al crudele marito le sue pessime condizioni di salute per mancanza di coraggio. L’unica persona che verrà a conoscenza della malattia cardiaca della ricca ereditiera sarà Ursula, che apprenderà la verità dalla diretta interessata.

Ebbene sì, Lucia dopo aver ringraziato l’ex governante per sostenere lei e Telmo, le dirà di aver deciso di non partire con il suo amato. In particolare la Alvarado confesserà alla Dicenta di ritenere che sia meglio restare in città, poiché è gravemente ammalata. In seguito, la cugina della defunta Celia troverà la forza per comunicare la verità al Martinez, dato che gli dirà di avere i giorni di vita contati a causa della diagnosi medica ricevuta. L’ex prelato non demorderà, infatti giurerà alla sua amata di starle accanto e che contatterà un luminare in grado di farla guarire, anche quando la stessa affermerà che non ci siano speranze per potersi salvare.

Infine Telmo dopo aver fatto sapere a Mateo di essere il suo vero padre in presenza di Lucia, passerà parecchie giornate insieme al bambino.