Gli spoiler di Una vita in programma da martedì 7 a venerdì 10 gennaio in Spagna, rivelano che la partenza di Santiago e Marcia da Acacias 38 sarà interrotta da Mendez. Il commissario, infatti, arresterà la brasiliana senza fornirle una convincente motivazione. Felipe Alvarez Hermoso, invece, comincerà a sospettare di Genoveva.

Una Vita: Santiago e la moglie vogliono lasciare Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate spagnole in programma dal 7 al 10 gennaio su La 1, rivelano che Genoveva negherà davanti a Santiago di essere lui il padre del bambino che attende.

A tal proposito, quest'ultimo e la moglie Marcia decideranno di svelare ai vicini di aver intenzione di abbandonare Acacias 38. Felipe, invece, comincerà a non fidarsi della fidanzata, mentre il Choco vorrà rivelare a Bellita la verità sulla scomparsa di Margarita, se Arantxa non glielo impedisse. A tal proposito, Jose deciderà di tornare a teatro dopo la guarigione della moglie. Allo stesso tempo, Liberto dovrà trovare un modo per nascondere i dipinti di Maite a Rosina, tanto da iniziare ad inventarsi delle scuse.

Un comportamento, che fortunatamente non desterà i sospetti della Rubio.

Mendez interroga Genoveva

Mendez si presterà al cospetto di Genoveva con l'intenzione di interrogarla. Marcia, invece, chiederà a Santiago di recarsi a salutare Felipe prima di lasciare Acacias 38. A tal proposito, i vicini non sapranno come rivelare all'avvocato della partenza della brasiliana. Camino, intanto, riceverà un fiocco rosso dal suo nuovo pretendente. Qui, la giovane Pasamar scoprirà che il ragazzo ha in comune con lei la sua passione per le idee progressiste. Cinta, invece, farà un'esibizione teatrale, che riceverà delle ottime recensioni sui maggiori quotidiani. Infine, Mendenz comunicherà a Jose che Alfonso è stato arrestato, tanto da scatenare i sospetti di Bellita.

Marcia arrestata, Felipe si offre di aiutarla in tribunale

Le trame di Una Vita, in onda attualmente in Spagna e tra un anno in Italia, rivelano che Marcia e Felipe si diranno addio per sempre, se Mendez non fermasse la sua partenza. Bellita, invece, apprenderà che Margarita ha tentato di ucciderla con del tè avvelenato in quanto innamorata di Alfonso. Una rivelazione che sconvolgerà così tanto la Dominguez, da sentirsi male. Una volta ripresasi, la madre di Cinta rivelerà di non aver intenzione di denunciare l'amica. Maite, invece, sarà sempre più gelosa della complicità sorta tra Camino e Ildefonso. Intanto, un aitante giovanotto arriverà ad Acacias 38 alla ricerca di informazioni sui Dominguez.

Allo stesso tempo, Marcia verrà arrestata da Mendez davanti a Santiago. Quest'ultimo, a questo punto, si recherà da Genoveva per scoprire se è implicata nell'arrestato della moglie.

In questo frangente, il cubano accetterà che l'Alvarez Hermoso difenda la brasiliana in tribunale. Infine, Liberto scoprirà la relazione tra Matie e Camino dopo averle viste abbracciate nel laboratorio di pittura.