Le vicende di Una vita continueranno a sorprendere i telespettatori, anche nel nuovo anno. Gli spoiler degli episodi in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio in Spagna, rivelano che Felipe Alvarez Hermoso avrà un vero e proprio raptus di follia, tanto da aggredire violentemente Ursula Dicenta. Maite, invece, sarà sempre più vicina a Camino Pasamar, con la quale trascorrerà dei momenti di passione.

Una Vita: Maite vuole lasciare Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita, relative agli episodi spagnoli trasmessi da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio sull'emittente La 1, rivelano che Bellita scoprirà che sua figlia non è entusiasta del suo prossimo debutto a teatro, tanto da soffrire una nuova crisi.

A tal proposito, Cinta racconterà ad Emilio che i proprietari del teatro si sono molto arrabbiati, quando hanno scoperto la sua decisione di non presentarsi alle prove. Camino, intanto, rimprovererà Cesareo di aver raccontato a sua madre di lei e Maite. Proprio quest'ultima annuncerà alla Pasamar l'intenzione di lasciare Acacias 38.

Ursula, invece, avrà un scontro con Marcia davanti a tutti i vicini nella piazza di Acacias 38. Dall'altro canto, Genoveva consegnerà un'arma da fuoco a Santiago, con la quale dovrà uccidere la Dicenta il giorno successivo.

Peccato che la vecchia istitutrice sospetti che la Salmeron abbia intenzione di sbarazzarsi di lei, tanto da decidere di raccontare a Felipe la verità sulla vedova di Samuel. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che quest'ultima si è creata un alibi prima di attuare il piano contro la madre di Blanca.

Felipe tenta di uccidere Ursula

Più tardi, Felipe tenterà di uccidere Ursula (Montserrat Alcoverro) durante un attacco d'ira, se Genoveva non glielo impedisse. Poco dopo, la Dicenta si recherà in chiesa, dove confesserà al prete che qualcuno vuole ucciderla. Cinta, invece, accetterà di debuttare in teatro solo per fare un piacere a sua madre, tanto che Jose chiederà agli amici di supportarla durante la sua esibizione. Infine, Liberto e Rosina (Sandra Marchena) concederanno a Casilda il permesso di andare in vacanza mentre Camino si presenterà a casa della nipote di Armando con l'intenzione di fuggire con lei.

La nipote di Armando e Camino fanno l'amore

Le trame di Una Vita, in onda fino al 3 gennaio in Spagna rivelano che Maite deciderà di rimanere ad Acacias 38 dopo aver visto che la sorella di Emilio è disposta a tutto pur di stare con lei. Genoveva, invece, avrà sempre più paura di Santiago, tanto da confessarle di attendere un bambino. Emilio, nel frattempo, cercherà di scoprire cosa sta accadendo a sua sorella. Proprio quest'ultima avrà un incontro passionale con Maite. In seguito, la nipote di Armando dipingerà la sua amata completamente priva di vestiti. Bellita, intanto, si risveglierà dal coma dopo essere stata avvelenata da Margarita, tanto da comunicare qualcosa di importante alla famiglia.

Allo stesso tempo, Santiago si recherà a casa della Salmeron per pretendere dei soldi ed avere la certezza della paternità del bambino prima di partire per Cuba.

La Pasamar, intanto, accetterà di incontrare il suo nuovo spasimante dopo l'insistenza di Rosina e Felicia. A tal proposito, Ildefonso farà un'ottima impressione alla madre di Emilio. Infine Liberto (Jorge Pobes) rimarrà molto sorpreso dai dipinti molto audaci, sebbene la pittrice lo convinca del contrario.