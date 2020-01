Il 2020 è appena iniziato e c'è già chi scommette sugli amori che potrebbero finire nei prossimi mesi: il sito Stanleybet, in particolare, ha reso nota la classifica delle dieci coppie Vip che potrebbero dirsi addio quest'anno. I bookmakers sostengono che Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo siano i personaggi famosi più "a rischio", mentre Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser i più uniti.

Scommesse sugli amori famosi che potrebbero finire quest'anno

Il nuovo anno è cominciato poco più di una settimana fa, ma alcuni siti di Gossip già stanno facendo i pronostici su quello che potrebbe accadere da qui a dicembre prossimo nel mondo della cronaca rosa.

Stando ad una classifica che ha redatto Stanleybet, e che ha riportato anche la rivista Novella 2000, gli scommettitori avrebbero le idee ben chiare su quali amori famosi potrebbero finire nel corso del 2020.

I Vip che sono in cima a questa particolare graduatoria, sono Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo: la rottura tra i due cantanti, che in passato hanno già affrontato e superato vari periodi di crisi profonda, è data a 3.00.

Si piazzano al secondo posto di questa lista, tre coppie molto chiacchierate: Giulia De Lellis e Andrea Iannone (che si sono fidanzati l'estate scorsa e che oggi convivono felicemente), Belen Rodriguez e Stefano De Martino (che sono tornati insieme nella primavera del 2019 dopo tre anni di separazione), Wanda Nara e Mauro Icardi (che da qualche tempo sono spesso in copertina per i loro viaggi da sogno e per il probabile ritorno del calciatore in Italia dopo la parentesi al Paris Saint Germain).

Gli addii tra tutti questi personaggi famosi sono quotati dai bookmakers a 8.00 .

Ad occupare il terzo gradino di questo virtuale podio, sono i colleghi Elodie Di Patrizi e Marracash (che si sono conosciuti ed innamorati sul set del videoclip del brano "Margarita"): secondo gli scommettitori, la fine della storia tra i due artisti nei prossimi mesi è data a 12.00.

I Vip meno a rischio rottura secondo i bookmakers

Scendendo dal podio (che è occupato da ben 5 coppie) troviamo unioni famose che, secondo chi ha scommesso su Stanleybet, sarebbero meno vicine ad una possibile rottura nel 2020: Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini a quota 15.00, così come Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Sono date a 20.00, invece, le probabili separazioni tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi.

I Vip che, secondo i bookamakers, si piazzano al decimo ed ultimo posto di questa particolare classifica, sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il cui allontanamento definitivo è quotato soltanto a 25.00.