Non smettono di sorprendere i protagonisti della telenovela spagnola Una vita. A partire dal capitolo numero 961, i fans italiani assisteranno ad una vera e propria evoluzione nelle trame. Nella narrazione della soap passeranno ben dieci anni, e nel quartiere di Acacias 38 ci saranno numerosi cambiamenti. Oltre all’ingresso di nuovi attori nel cast della serie tv, due storici amici non avranno più lo stesso rapporto di un tempo. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che rovinerà la sua carriera dandosi alla lussuria e alla dissolutezza, dopo essere rimasto vedovo della moglie Celia.

L’avvocato non vedrà di buon occhio Ramon Palacios (Juanma Navas), che verrà scagionato con l’indulto dopo aver trascorso parecchio tempo in detenzione. Il padre di Antonito, Maria Luisa, e Milagros, sarà ai ferri corti con Felipe, che lo riterrà ancora il responsabile della scomparsa della propria amata. Il suocero di Lolita quando il padre adottivo di Tano arriverà a minacciarlo di morte, troverà il coraggio per confessargli la verità sul decesso di Trini e Celia.

Felipe nel vortice della rovina, Ramon viene scagionato

Negli episodi andati in onda in Spagna lo scorso febbraio 2019, e che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano tra qualche mese avverrà un salto temporale di dieci anni. La situazione ad Acacias 38 per due storici personaggi non sarà buona. Mentre Felipe continuerà a soffrire per aver perso Celia, il Palacios uscirà dal carcere dopo esserci stato con l’accusa di aver ucciso la consorte dell’avvocato pur essendo innocente.

L’Alvarez Hermoso a causa del forte dolore si vedrà costretto a dichiarare il fallimento, visto che non sarà in grado di gestire i suoi affari. Per Ramon non sarà per niente facile confrontarsi con il suo vecchio amico, che sarà disposto a vendicare il decesso della sua amata a tutti i costi. In seguito il padre Antonito e Maria Luisa si farà forza per confessare la dura realtà all’avvocato, nell’istante in cui lo affronterà.

Trini è morta a causa di Celia, l’Alvarez Hermoso apprende la verità sul decesso della moglie

Precisamente quando si troverà faccia a faccia con Felipe per l’ennesima volta, Ramon lo sconvolgerà poiché gli dirà che Trini è deceduta a causa di Celia. Nello specifico il Palacios rivelerà all’Alvarez Hermoso che sua moglie ha esalato l’ultimo respiro perché la sua defunta compagna, in preda al delirio, oltre a non somministrarle la pillola salvavita per fermare una crisi respiratoria la fece morire soffocandola con un cuscino.

Ebbene sì tramite un flashback i telespettatori avranno la conferma che la versione del Palacios sia reale, visto che si vedrà chiaramente la commerciante di tinte per capelli uccidere la sua amica. Infine il suocero di Lolita racconterà nei minimi dettagli a Felipe la dinamica dell’incidente mortale di sua moglie. Quest’ultimo verrà a conoscenza che Celia passò a miglior vita cadendo accidentalmente dalla finestra dell’appartamento del Palacios mentre era intenta a rapire la piccola Milagros, e dopo aver ammesso di essere la colpevole della morte della Crespo.