Lunedì 20 gennaio si rinnoverà l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore 4, che andrà in onda come sempre alle 15.40 circa. Tanti i colpi di scena che caratterizzeranno questa nuova settimana di programmazione della soap e in particolar modo la puntata di lunedì: Marta e Vittorio, per esempio, sono in attesa delle nuove divise per le hostess che hanno fatto commissionare e che dovrebbero arrivare al più presto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 4, puntata del 20 gennaio: Federico vuole farsi operare

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 4 che sarà trasmessa lunedì 20/1 in televisione, rivelano che Marta e Vittorio parleranno dell'arrivo delle tanto attese divise per le hostess che sono state commissionate in vista dell'Expo 1961 da parte di Achille Ravasi.

Federico, invece, dopo aver appreso la verità sulle sue condizioni di salute e quindi sul fatto che potrebbe restare paralizzato a vita, prenderà una decisione molto forte. Il giovane Cattaneo, infatti, comunicherà alla sua famiglia che ha deciso di sottoporsi all'operazione che potrebbe rimetterlo in piedi e quindi tornare a farlo camminare e riprendere così in mano la sua vita.

Peccato, però, che sua mamma Silvia non voglia sentir parlare di questo intervento: la donna non sarà d'accordo con la decisione del figlio di sottoporsi a questa operazione e finirà per scagliarsi duramente contro Roberta, la quale invece si è schierata dalla parte di Federico ed è d'accordo con lui.

Una situazione decisamente tesa in casa Cattaneo.

Errore nella consegna delle divise: Gabriella e Cosimo ai ferri corti

Gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 20/1, inoltre, rivelano che il momento tanto atteso della consegna delle divise arriverà, ma non tutto andrà come previsto. Stando agli spoiler della soap opera infatti, ci sarà un clamoroso errore nella consegna: Gabriella avrà una dura discussione con Cosimo per la situazione che si è creata.

Agnese, però, difenderà la ragazza anche davanti a Vittorio.

In attesa di vedere in onda questo nuovo episodio de Il Paradiso delle signore, in casa Rai c'è soddisfazione per il successo ottenuto dall'episodio trasmesso il 16 gennaio su Rai 1. Giovedì pomeriggio, infatti, la soap opera con Roberto Farnesi e Giorgio Lupano ha toccato la soglia di 1.8 milioni di spettatori arrivando al 16% di share.

Un nuovo record per la serie che, giorno dopo giorno, appassiona un numero sempre maggiore di spettatori e che ormai è diventato un punto di riferimento nella programmazione quotidiana della rete ammiraglia Rai.