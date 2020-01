Grande svolta in arrivo per due dei protagonisti principali della popolare soap opera Il Paradiso delle signore, nei prossimi appuntamenti. Precisamente nell’episodio in programma il 22 gennaio 2020 Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) arriverà a prendere una drastica decisione. La contessa ancora su tutte le furie per aver scoperto il doppio gioco di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) con Flavia Brancia di Montalto, vorrà allontanarsi dalla villa. La diabolica darklady porrà la parola fine alla sua storia d’amore con il cognato in modo definitivo, e rimarrà convinta della scelta presa anche quando lo stesso e i suoi nipoti cercheranno invano di farla desistere dal suo intento.

Federico pronto per operarsi, Riccardo aiuta Angela

Le anticipazioni della sessantottesima puntata in onda su Rai 1 mercoledì 22 gennaio 2020, svelano che a sostenere ancora una volta Roberta ci penserà la stilista Gabriella. La Pellegrino si assenterà dal Paradiso, poiché accompagnerà il fidanzato Federico in ospedale insieme ai futuri suoceri Luciano e Silvia. Ebbene sì il rivale in amore di Marcello si preparerà per affrontare un rischioso intervento chirurgico, con la speranza di riuscire a tornare a camminare in futuro.

Nel contempo Angela sarà ancora alla disperata ricerca di un nuovo impiego lavorativo. La giovane Barbieri all’improvviso rimarrà sorpresa per l’ennesima volta da Riccardo, che le darà un aiuto inaspettato. Quest’ultimo con il suo gesto dimostrerà nuovamente di sentirsi parecchio coinvolto dai problemi dell’ex cameriera del circolo, poiché entrambi saranno lontani dai loro rispettivi figli.

Adelaide vuole lasciare villa Guarnieri, Luciano disperato

Successivamente a villa Guarnieri ci sarà un cambiamento clamoroso che coinvolgerà Umberto e Adelaide. Quest’ultima, non avendo più nessuna relazione amorosa con il cognato che l'ha tradita con Flavia, sarà intenzionata a non vivere più sotto lo stesso tetto dell’uomo. Purtroppo la Sant’Erasmo sarà convinta della sua scelta, nonostante sua nipote Marta le chiederà di rimanere.

Addirittura la contessa non cambierà idea neanche quando il Guarnieri Senior le darà un bacio. Nel corso della sera Luciano si lascerà andare alla disperazione totale nel suo ufficio, dopo aver parlato al telefono con la moglie Silvia. In poche parole il ragioniere del lussuoso magazzino milanese non riuscirà a trattenere le sue lacrime, non appena verrà messo al corrente delle condizioni di salute del figlio Federico. Per fortuna il Cattaneo soffrirà di meno in questo momento della sua vita così doloroso, grazie alla presenza di Clelia.