Gli spoiler di Una vita incentrati sulle puntate italiane in onda nel prossime settimane su Canale 5, rivelano che si assisterà all'uscita di scena di uno dei personaggi più amati della soap opera di Aurora Guerra. Nel dettaglio, Trini Crespo, interpretata dall'attrice Anita Del Rey, morirà a causa della mancanza di soccorsi da parte di Celia Alvarez Hermoso poco dopo aver partorito una bambina di nome Milagros. Un lutto, che sconvolgerà l'esistenza del povero Ramon Palacios.

Una Vita: Trini partorisce Milagros

Nel corso delle puntate italiane di Una Vita, vedremo Trini accusare delle crisi ipertensive nella fase terminale della gravidanza. Dei malesseri, che aumenteranno, tanto da mettere in pericolo l'esistenza della gestante e del nascituro. Per questo motivo, i medici riterranno opportuno sottoporre la Crespo ad un parto cesareo d'urgenza, che terminerà nei migliori dei modi. Ramon e la moglie, infatti, decideranno di chiamare la loro figlioletta, Milagros, in quanto regalata dal destinato, quando meno se l'aspettavano.

Intanto, Celia (Ines Aldea) comincerà a dare segni sempre più forti di follia, tanto da passare la notte fuori casa e trascurare i suoi doveri di moglie. Infatti, preferirà trascorrere tutto il tempo insieme alla neonata, chiamandola talvolta 'bambina mia', piuttosto che prendersi cura di Felipe (Marc Parejo).

Ramon chiede a Celia di vegliare sulla moglie

Le anticipazioni di Una Vita, in onda nei primi mesi del 2020 rivelano che i medici consiglieranno a Ramon di controllare giorno e notte su Trini, visto le sue precarie condizioni di salute. Per questo motivo, il Palacios farà in modo che Fabiana trascorra insieme a lei la maggior parte della giornata. Poi, chiederà a Celia di vigilare sulla sua dolce consorte, durante la sua assenza per motivi di lavoro, visto le sue frequenti riunioni fuori da Acacias 38.

Proprio in concomitanza di uno di questi incontri, accadrà un colpo di scena che rivoluzionerà l'esistenza della famiglia Palacios.

La Crespo muore, il Palacios disperato

Nel dettaglio, il padre di Antonito pretenderà che la domestica e l'Alvarez Hermoso sorveglino la Crespo, tanto da somministrarle immediatamente una compressa salvavita, prescritta dal medico, qualora insorgesse una crisi respiratoria. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la moglie di Ramon si sentirà male, quando si troverà da sola con Celia. In questi drammatici minuti, la donna chiederà di essere lasciata con la sua bambina, pretendendo che la sua amica entri in camera solo al suo comando.

Ma ecco che la moglie di Felipe contrarrà all'ordine impartito da Trini, quando udirà il pianto disperato di Milagros. In camera da letto, la donna rivolgerà tutte le attenzioni alla neonata, invece di soccorrere l'amica che morirà poco dopo.

Nel frattempo, Ramon si precipiterà nella camera da letto una volta rientrato in casa. Qui, il Palacios capirà che per la moglie non c'è più nulla da fare, tanto da piangere disperato per la sua scomparsa.