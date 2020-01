Gli spoiler di Una vita rivelano che ci sarà un lieto evento nelle puntate che saranno trasmesse nei primi mesi del 2020 su Canale 5. Trini Crespo, infatti, partorirà una stupenda bambina, a cui verrà dato il nome Milagros. Un parto che sarà ricco di colpi di scena e che terrà con il fiato sospeso i fans della soap opera di Aurora Guerra.

Una Vita: Trini ha violenti mal di testa, Celia abortisce

Stando alle anticipazioni di Una Vita, in onda ad inizio 2020 su Canale 5, si evince che Trini accuserà dei violentissimi mal di testa tanto da chiedere alla sua amica Celia di acquistarle una tisana rilassante presso una farmacia lontano da Acacias 38.

L'Alvarez Hermoso, a questo punto, accetterà di fare un favore alla donna vista l'assenza di tutti i componenti della famiglia. Peccato, che in questo modo, la moglie di Felipe vada incontro ad una disgrazia che minierà per sempre la sua esistenza.

Celia deciderà di andare a piedi alla sopracitata erboristeria visto che non troverà a disposizione una carrozza disposta ad accompagnarla nel posto stabilito. Purtroppo la donna sarà colta da uno svenimento improvviso tanto che al suo risveglio in ospedale scoprirà di aver perso il bambino che attendeva da tanto tempo.

A tal proposito, Felipe, ritornato in fretta e furia dal suo viaggio d'affari, accuserà la Crespo di aver contribuito all'aborto di sua moglie. Un affronto che destabilizzerà la povera Trini, già sofferente per via dell'avanzato stato di gestazione.

La Crespo soffre di gestosi gravidica

Nelle puntate di Una Vita vedremo la moglie di Ramon soffrire moltissimo per la mancanza di rispetto avuta da Felipe. Nonostante questo la donna avrà paura che Celia possa sprofondare nuovamente nel tunnel della disperazione più nera al punto di sentirsi in colpa per la perdita del figlio che l'amica aveva tanto desiderato. Di conseguenza Trini comincerà ad agitarsi sempre di più compromettendo il proseguo della sua gravidanza. In particolare, la Crespo accuserà delle fortissime contrazioni uterine tanto da dare l'impressione di partorire prima dei nove mesi canonici.

Dall'altro canto il Palacios si preoccuperà moltissimo per la salute di sua moglie e la convincerà a sottoporsi ad un'indagine medica. Il luminare che la visiterà scoprirà che Trini soffre di una pericolosa gestosi gravidica tanto da prescriverle delle compresse per abbassare la pressione arteriosa troppo elevata.

La moglie di Ramon diventa madre di Milagros

Tuttavia, la situazione sarà destinata a peggiorare notevolmente. Le pasticche somministrate non avranno nessun benefico effetto sulla moglie di Ramon ed il suo stato di salute peggiorerà sempre di più. Per questa ragione si renderà necessario il ricovero in una struttura ospedaliera dove i medici consiglieranno al marito di sottoporre Trini al parto cesareo per scongiurare il rischio di morte di entrambe. Alla fine la Crespo diventerà madre della piccola Milagros, dopo aver superato tante avversità.

Dall'altro canto, Celia perderà il lume della ragione ed inizierà a provare un atteggiamento morboso nei confronti della neonata.