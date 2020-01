Le avventure dello sceneggiato di origini iberiche 'Il Segreto', non smettono di regalare colpi di scena ai fan. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, rivelano che Lola Mendana (Lucia Margò) si troverà in grosse difficoltà. La giovane fanciulla, dopo aver fatto pace con Prudencio Ortega (Josè Milan), riceverà un messaggio inatteso. In particolare, Ana, pur non avendo più nessun tipo di rapporto con la sorella, la inviterà ad acquistare la fattoria ereditata dai genitori.

Precisamente nel capitolo numero 2.144, la nuova fiamma del fratello di Saul non vorrà accettare la richiesta della parente per non avere più fiducia della stessa e del cognato.

La proposta di Ana, il minore degli Ortega tenta di far ragionare la sua amata

Nelle puntate che i telespettatori italiani seguiranno tra qualche settimana, Lola si vedrà costretta a prendere una decisione importante. Tutto comincerà quando la nuova protagonista femminile della soap verrà a conoscenza che sua sorella Ana ha bisogno di parlare con lei.

La Mendana, dopo aver ricevuto l’inaspettata richiesta, si confiderà con Prudencio, poiché non saprà cosa fare. Inizialmente la fanciulla penserà di non presentarsi all’appuntamento della parente, pur non sapendo cosa abbia da dirle. A cercare di far cambiare idea a Lola ci penserà il minore degli Ortega, che tenterà di far aprire gli occhi alla sua amata dicendole che sua sorella ha intenzione di vendere la fattoria familiare per impedire al sottosegretario Juan Garcia Morales di acquistare la struttura. Il fratello di Saul, certo che la proposta di Ana sia fruttuosa, inviterà la sua dolce metà ad assecondare la volontà della sorella, precisandole che, se l’intero paese non verrà sommerso dalle acque, avrebbero un’attività tra le mani.

La Mendana prende le distanze dalla sorella, Prudencio cede ai ricatti di Pablo

Nonostante ciò la Mendana, decisa a non rivolgere più parola ad Ana per averle sottratto l’uomo che avrebbe dovuto sposare, non vorrà procedere con la compravendita. Nel contempo, Lola avrà il supporto dell’ex pupillo di Francisca, che continuerà ad occuparsi insieme a lei dell’organizzazione del loro matrimonio. Purtroppo il cognato di Julieta farà di nuovo i conti con il pericoloso strozzino Pablo Armero, che esigerà che esegua i suoi ordini ed effettui dei prestiti ai suoi clienti seguendo le sue istruzioni. Anche se sarà al corrente del fatto di dover pagare al suo ricattatore ben 1000 pesetas al mese, Prudencio si farà sottomettere dallo stesso con il timore che possa fare del male a coloro a cui tiene. Agendo in tale maniera, il minore degli Ortega farà un grande sbaglio, visto che farà credere alla sua promessa sposa di essersi sbarazzato dell’usuraio.