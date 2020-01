La soap opera di Una vita continua ad appassionare sempre più telespettatori sia in Spagna che in Italia. Gli spoiler svelano che Ursula Dicenta vivrà dei momenti terribili per colpa di Samuel Alday nel corso delle puntate italiane trasmesse su Canale 5. L'ex educatrice, infatti, finirà in carcere dopo essere stata accusata ingiustamente della morte di Fra Guillermo, il mentore di Telmo Martinez.

Una Vita: Telmo non vuole rinunciare a Lucia, Samuel uccide Fra Guillermo

Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate italiane che assisteremo nei primi mesi del 2020 su Canale 5, si soffermano su Ursula (Montserrat Alcoverro), una dei personaggi più discussi della soap opera di Aurora Guerra.

In particolare, l'ex educatrice finirà in carcere dopo essere stata accusata di omicidio.

Tutto inizierà con precisione, quando Telmo confesserà a Fra Guillermo di non avere intenzione di rinunciare a Lucia. Per questo motivo, si dimostrerà disposto a togliere gli abiti talari per amore dell'Alvarado. Una conversazione, che sarà spiata dalla Dicenta, la quale avrà una drastica reazione, in quanto temerà di perdere il posto di lavoro alla parrocchia. La madre di Blanca (Elena Gonzalez), a questo punto, affronterà a muso duro il mentore di Martinez, sotto lo sguardo terrorizzato di Fabiana.

In questo frangente, Ursula accuserà il frate di aver portato il sacerdote sulla cattiva strada. Intanto, Samuel (Juan Gareda) si recherà a trovare Espineira per trovare un modo per allontanare il rivale dalla sua conquista. Qui, l'Alday gli ordinerà di mettere in riga il suo sottoposto, in quanto ha intenzione di convolare a nozze con la figlia dei Marchesi di Valmez. Inoltre, il fratello di Diego sarà protagonista di un folle gesto, durante l'assenza di Telmo ad Acacias 38. In pratica, il giovane deciderà di uccidere Fra Guillermo. Una scoperta, che farà rabbrividire Martinez che disperato allerterà subito i soccorsi che le forze dell'ordine.

Ursula in carcere per la morte del mentore di Martinez

Nelle puntate italiane di Una Vita, che debutteranno ad inizio 2020 sul Canale del Biscione, vedremo che il mentore di Telmo non riuscire a sopravvivere alle ferite riportate nell'attentato.

A tal proposito, il sacerdote testimonierà alla guardia civile, che l'uomo era in compagnia di Ursula, quando era deceduto. Peccato, che quest'ultima cerchi in ogni modo di dimostrare la sua estraneità dei fatti. L'ex educatrice, infatti, confesserà di stare dormendo dopo aver sorseggiato una tisana rilassante, offertele da Fabiana. All'inizio, quest'ultima confermerà la versione della Dicenta, mentre il commissario Mendez sarà sempre più convinto della sua colpevolezza, visto i suoi precedenti.

A tal proposito, l'Aguado testimonierà che Fra Guillermo, prima di morire, aveva avuto un bruttissimo litigio con la madre di Blanca. L'uomo di legge, a questo punto, farà in modo che quest'ultima e Martinez non lascino Acacias 38, per poi mandare alcuni suoi uomini a perquisire la canonica. Alla fine, i poliziotti troveranno un coltello con tracce del sangue del povero mentore, tra gli oggetti di Ursula, tanto da trasportarla in carcere.