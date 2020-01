Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni che arrivano da Il Vicolo delle news rivelano che ieri 3 gennaio c'è stata una nuova puntata del trono over, la quale è stata ricca di colpi di scena soprattutto per il cavaliere Armando Incarnato, che ha tenuto banco per buona parte della trasmissione Mediaset. Il cavaliere del trono over è stato messo alla berlina da Gianni Sperti e a fine trasmissione è stato mandato via definitivamente dal programma.

Uomini e donne, spoiler della registrazione del 3 gennaio: Armando viene criticato da Gianni

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne trono over di ieri 3 gennaio, rivelano che gran parte della trasmissione è stata dedicata alle vicende di Armando, il quale già da un po' di tempo era stato messo sotto torchio da Gianni Sperti.

L'opinionista del programma sentimentale di Maria De Filippi continuava a ripetere da tempo che il cavaliere avesse delle altre relazioni fuori dal contesto televisivo e che stesse prendendo in giro la redazione ma anche tutte le dame che si erano messe in gioco per conoscerlo e frequentarlo.

Ebbene alla fine è venuto fuori che Gianni avesse ragione, dato che nel corso della registrazione di ieri pomeriggio è stato smascherato ed è stato invitato dall'opinionista a lasciare lo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Un durissimo colpo per Armando ma anche per le varie dame che lo stavano conoscendo e che ovviamente non hanno preso bene la notizia delle sue frequentazioni con altre dame fuori dal contesto televisivo. Dagli spoiler de Il Vicolo delle News, sembrerebbe che le dame del trono over gliene abbiano dette di tutti i colori.

Gemma ha chiuso definitivamente con Juan Luis

Occhi puntati anche su Gemma Galgani, dopo la fine della sua relazione con Juan Luis: la dama nella registrazione precedente aveva deciso di chiudere la sua relazione con il cavaliere napoletano e non è tornata indietro sui suoi passi.

Ieri pomeriggio, infatti, non c'è stato alcun ritorno di Juan Luis in studio, segno del fatto che tra i due sia finita per davvero. Al termine della puntata, inoltre, c'è stato spazio anche per una nuova sfilata.

Insomma un appuntamento ricco di colpi di scena per le dame e i cavalieri del trono over. La messa in onda del programma di Maria De Filippi dovrebbe essere per martedì 7 gennaio 2020, con il nuovo ciclo di puntate dedicate al trono classico e al trono over che sono state registrate tra fine dicembre e i primi giorni di questo nuovo anno.