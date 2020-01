Ieri sera su Nove è andato in onda un nuovo appuntamento con il programma condotto da Peter Gomez, "La confessione." Ospite della puntata di ieri la conduttrice televisiva Paola Barale. La donna come si evince dal titolo della trasmissione ha confessato un po' di cose che non si conoscevano sulla sua vita privata. Tanti gli argomenti toccati dal conduttore in studio. Dall'esperienza a Buona Domenica con Maurizio Costanzo, al presunto flirt con Maria De Filippi. Non è mancata ovviamente una domanda sul matrimonio con il ballerino e attuale opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti.

Paola Barale ha spiegato dopo tanti anni di silenzio i veri motivi che portano dopo tre anni alla fine del matrimonio.

I due si sono conosciuti a Buona Domenica, nessun triangolo amoroso con Maria De Filippi

Tra i tanti argomenti affrontati nel corso della chiacchierata con Peter Gomez, anche il presunto triangolo amoroso con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Si tratta soltanto di leggende metropolitane, di rumors creati ad arte da qualcuno che nel periodo di Buona Domenica lavorava con loro ha dichiarato la Barale.

Le voci sono nate da alcuni comportamenti sbagliati di persone, che lasciavano intendere che il presunto flirt fosse vero. In realtà ha anche aggiunto di aver visto Maria De Filippi si e no dieci volte e non è mai andata a casa sua. Vedeva più spesso Maurizio Costanzo a pranzo per parlare di lavoro. Poi, l'argomento più spinoso. Il matrimonio con Gianni Sperti.

Con Gianni Sperti è finita perché io avevo altre priorità come il lavoro, lui voleva figli

Paola Barale e Gianni Sperti si sono conosciuti a Buona Domenica. Dopo la grande amicizia, il grande amore che li portò all'altare nel 1999. Dopo tre anni il matrimonio naufragò. Da allora nessuno ha mai svelato i veri motivi che portarono alla rottura. Paola Barale ha vissuto alla luce del sole il suo grande amore con Raz Degan. Gianni invece non ha più parlato della sua vita sentimentale.

La Barale ha svelato che Sperti voleva dei figli mentre, lei no perché aveva altre priorità. In quel periodo al primo posto c'era il lavoro, la carriera televisiva. Inoltre, ha anche aggiunto che per fare dei figli ci vuole una stabilità che tra loro all'epoca non c'era. Infine, la conduttrice ha anche fatto capire che il sentimento che li univa non era più forte come all'inizio, con il passare degli anni si era andato affievolendo. Gianni era un uomo forte, ma anche emotivamente distaccato. Il ballerino ha sempre affermato di aver sofferto molto per la fine del loro matrimonio, e di aver ritrovato il sorriso proprio grazie alla De Filippi che lo ha voluto come opinionista fisso di Uomini e Donne.