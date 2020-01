Prosegue l'appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra che inaugura il nuovo anno con un clamoroso colpo di scena. Le trame delle puntate spagnole, andate in onda a fine dicembre 2019 in Spagna, annunciano l'uscita di scena di Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. Scendendo nel dettaglio, l'ex educatrice rimarrà vittima del piano di Genoveva Salmeron e di Israel, il falso Santiago.

Una Vita: il terribile piano di Genoveva e del falso Santiago

Le anticipazioni di Una Vita, andate in onda martedì 31 dicembre 2019 in Spagna annunciano l'uscita di scena di uno dei personaggi più longevi dello sceneggiato. Stiamo parlando di Ursula, la quale troverà la sua fine nel corso della puntata 1170.

Tutto avrà inizio nel momento in cui, Genoveva e il falso Santiago si sentiranno minacciati dalla Dicenta, intenzionata a rendere pubblica la loro relazione. Inoltre, la Salmeron temerà che la vecchia istitutrice riveli a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parej) che il bambino che attende è in realtà di Israel, il fratello del defunto marito di Marcia.

Per questo motivo, la vedova di Samuel attuerà un terribile piano contro l'ex educatrice, in quanto intenzionata a voler sposare ad ogni costo il vedovo di Celia (Ines Aldea), morta in circostanze drammatiche dieci anni prima. Per fare ciò, Genoveva darà appuntamento ad Ursula in un luogo ricoperto da una coltre di neve per mettere in atto la sua diabolica vendetta.

Ursula viene uccisa da Israel, l'attrice Montserrat Alcoverro lascia il cast

Nel corso delle puntate spagnole di Una Vita, andate in onda a fine dicembre 2019 in Spagna ed in Italia tra un anno a causa della differenza di emissione, vedremo la Dicenta presentarsi all'incontro con Genoveva (Clara Garrido). Qui, l'ex educatrice tenterà di uccidere la rivale con un lungo coltello, se non accadesse il colpo di scena.

La dark lady, infatti, sarà trafitta da tre colpi d'arma da fuoco alle spalle dal falso Santiago, nel frattempo nascosto dietro una sporgenza.

In questo frangente, i telespettatori scopriranno che il marito di Marcia è in realtà Israel, l'uomo che ha rubato l'identità a suo fratello gemello, deceduto in circostanze ancora tutte da chiarire nella lontana Cuba. Prima di esalare l'ultimo respiro, Ursula lancerà una maledizione alla Salmeron per poi chiudere gli occhi per sempre. Un'uscita di scena, che verrà salutata da un breve flashback, in cui compariranno tutti i momenti salienti del personaggio. In questo modo, l'attrice Montserrat Alcoverro lascerà la soap opera di Aurora Guerra, dopo più di 1100 puntate di permanenza nel cast. In attesa di vedere questo colpo di scena in Tv, si ricorda che Una Vita è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5.