Martedi 7 gennaio torna su Canale 5, la soap Una vita, con un nuovo ed avvincente episodio e che vedrà al centro delle vicende quanto sta accadendo agli Alvarez Hermozo. Come noto, Celia e Felipe sono in quarantena, a causa dell'epidemia e rischieranno seriamente la vita. Lucia, angosciata per le sorti dei suoi parenti, mediterà di violare l'isolamento ma sarà padre Telmo a farlo, deciso ad aiutare i cugini di Lucia, offrendosi per somministrare loro, le cure prescritte dal dottor Quilles. Intanto, ad Acacias crescerà l'apprensione per quanto sta accadendo nell'appartamento gli Alvarez Hermozo.

Anticipazioni Una vita: Telmo vuole proteggere Lucia

Emozioni e colpi di scena continueranno ad appassionare i fan di Una vita che, anche nel nuovo episodio del 7 gennaio, resteranno con il fiato sospeso per conoscere gli sviluppi sullo stato di salute di Celia e Felipe. I due coniugi, saranno in isolamento, a causa del virus influenzale e, la vicenda, desterà molta preoccupazione nei vicini e in Lucia, la quale non si darà pace per il fatto di poter perdere i suoi cugini. Padre Telmo cercherà di aiutarla e confortarla e, nel tentativo di proteggerla anche da Samuel, parlerà nuovamente con Batan, per scoprire se l'Alday continui ad avere mire sul patrimonio della Alvarado.

Samuel in questi ultimi giorni, è parso infastidito dalla situazione che si è venuta a creare a causa dell'epidemia, soprattutto perché l'imprevisto, non ha permesso a Lucia di rispondere alla sua proposta di matrimonio.

Padre Telmo non rispetta la quarantena

Dal prossimo 7 gennaio, la soap ambientata ad Acacias, tornerà nella sua abituale collocazione, andando in onda a partire dalle 14:10 su Canale 5, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Stando alle anticipazioni dunque, padre Telmo farà di tutto per proteggere Lucia, non solo da Samuel. Il parroco infatti, vedendo che la giovane ha intenzione di entrare in casa di Celia e Felipe, prenderà una drastica decisione. Il Martinez infatti, violerà la quarantena ed entrerà in casa degli Alvarez Hermozo, prendendosi carico delle loro cure. Sarà il sacerdote quindi, a somministrare ai coniugi, il medicinale prescritto da Quilles.

Riuscirà padre Telmo a salvare la vita di Celia e Felipe?

In attesa di scoprire l'esito della vicenda legata alla terribile epidemia che ha colpito la città, ricordiamo che, la soap iberica, dal prossimo 12 gennaio, tornerà in onda anche la domenica, mentre è sospesa lunedì 6 gennaio. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.