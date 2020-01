In occasione delle festività la soap opera Una vita ha visto variare il palinsesto. Nel corso della prossima settimana, però, tutto tornerà regolare, o quasi. Le anticipazioni, infatti, rivelano che le puntate di Una Vita andranno in onda dal 7 al 10 gennaio e svelano che la casa di Celia e Felipe continuerà ad essere in quarantena. I due giovani, però, non daranno più segni di vita e tutti gli abitanti incominceranno a preoccuparsi per la loro salute.

Inigo, intanto, continuerà a scommettere sulle gare di boxe clandestine e la fortuna continuerà ad assisterlo.

Per il giovane, però, incominceranno a palesarsi i primi problemi nel momento in cui Leonor scoprirà i suoi affari loschi. Proprio per tale ragione la coppia finirà per essere sempre più lontana.

Anticipazioni Una Vita 7 e 8 gennaio: Inigo sempre più coinvolto nelle gare di boxe

La puntata di Una Vita che andrà in onda martedì 7 gennaio sarà incentrata su Telmo. Il sacerdote convocherà Batan poiché sarà intenzionato a capire se l'uomo sia ancora in affari con Samuel. L'obiettivo principale del sacerdote sarà quello di scoprire se l'Alday voglia ancora truffare la donna di cui dice di essere innamorato e a cui ha chiesto di diventare sua moglie.

Nel corso dell'episodio che andrà in onda martedì 8 gennaio, invece, vedremo che l'attenzione si sposterà su Inigo. Quest'ultimo ha incominciato ad entrare in uno strano giro d'affari che potrebbe causargli molti problemi. Ad ogni modo, il guadagnare soldi così facili lo entusiasmerà sempre di più al punto che prenderà parte ad un'altra gara di boxe e punterà nuovamente. Tuttavia, non è affatto detto che le cose continueranno ad andargli così bene.

Trame del 9 e 10 gennaio: Celia e Felipe potrebbero essere morti, Leonor si allontana da Inigo

Nella puntata di giovedì 9 gennaio, invece, vedremo che i riflettori torneranno ad illuminare la vita di Celia e Felipe. Quest'ultimo ha deciso di stare al fianco della sua compagna fino all'ultimo respiro. La loro abitazione continuerà ad essere in quarantena e gli abitanti di Acacias incominceranno a preoccuparsi davvero moltissimo.

Dalla casa, infatti, non trapeleranno rumori, gli Alvarez Hermoso non daranno segni di vita.

Infine, durante l'ultimo episodio della settimana assisteremo ad un forte allontanamento tra Inigo e Leonor. L'uomo continuerà a lasciarsi travolgere dal suo nuovo hobby e la sua donna sarà sempre più insofferente alla cosa. Nonostante la fortuna deciderà di baciare ancora il giovane, la sua compagna incomincerà ad allontanarsi sempre di più. Il rapporto tra i due, dunque, si incrinerà sempre di più. Riusciranno a salvare il loro rapporto?