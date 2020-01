Francesco Totti, sua moglie Ilary Blasy con prole al seguito, Mauro Icardi e Wanda Nara, ma anche Ezio Greggio e Linus con le rispettive compagne e figli, e il finora più schivo e meno paparazzato Pierfrancesco Favino con la famiglia. Sono i vip che, come in un cinepanettone dei fratelli Vanzina, si sono ritrovati nello stesso lussuosissimo resort su un atollo alle Maldive per un Capodanno esclusivo. Lo stesso hotel a 5 stelle tutto italiano aperto quest’estate e scelto ad ottobre da Belen Rodriguez e Stefano De Martino per la loro fuga d'amore dopo la riconciliazione.

Si tratta di una coincidenza che ha acceso i sospetti e attivato lo spirito caustico della nota opinionista e giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli. Ha dedicato all'argomento un tweet e un lungo post sulla sua pagina Facebook per dire con schiettezza ciò che pensa: si tratterebbe di una vacanza 'scroccata' dai celebri personaggi milionari in cambio di tag dell'hotel. In gergo, 'marchette'. Sarà l'inizio di una lunga polemica?

Capodanno, Vip alle Maldive: dubbi 'selvaggi'

Una piccola rappresentanza di vip, nostrani o di casa in Italia, ha popolato a Capodanno e nei giorni a venire una delle 1192 isole coralline dei 26 atolli che compongono lo Stato delle Maldive, posto nell'Oceano Indiano.

Francesco Totti e la sua famiglia, Mauro Icardi con Wanda Nara, Pierfrancesco Favino ed Ezio Greggio, sono solo alcuni dei personaggi che si sono taggati presso una struttura di lusso sita nell'isola di Maagau che si trova nell'atollo di Dhaall, a 40 minuti di idrovolante dalla capitale Malé.

Si sono ritrovati tutti insieme appassionatamente in una spiaggia paradisiaca a fare partite di beach volley come di beach soccer, condividere immersioni, tuffi in piscina o momenti di relax nella spa sul mare. Ma anche selfie e video story. In una sequenza allo scoccare della mezzanotte, Francesco Totti e Pierfrancesco Favino si tuffano insieme abbracciati in piscina per festeggiare il nuovo anno, mentre alla consolle Linus e il figlio suonano musica. Chi abitualmente segue su Instagram le storie di questi personaggi, avrà notato che tutti hanno pubblicato foto di quel soggiorno taggando il resort extra lusso dove alloggiavano.

Un posto non certo alla portata dei comuni mortali: per avere un'idea, una camera doppia può costare 2900 euro a notte, una stanza familiare per due adulti e due bambini, invece, 3000 euro. Il dettaglio del tag non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli. L'opinionista ritiene non sia un caso che i vip nostrani abbiano scelto la stessa minuscola isola per festeggiare il nuovo anno. Avrebbero tutti 'scroccato' una favolosa vacanza garantendo in cambio pubblicità alla struttura alberghiera, in base a rodati accordi di marketing. In un pungente tweet, Lucarelli annota che il nuovo anno è iniziato, oltre che con l'episodio del Papa 'schiaffeggiatore', con "milionari che scroccano le vacanze alle Maldive taggando il resort come una tronista qualunque con Fitvia". Per poi proseguire con Leone Ferragnez, considerato il Julian Assange della famiglia.

"Ed è solo l'inizio", taglia corto Selvaggia.

Quindi il nuovo anno è iniziato col papa che dà una pizza a una fedele, milionari che scroccano le vacanze alle Maldive taggando i resort come una tronista qualunque con Fitvia e Leone Ferragnez che a un anno è il Julian Assange di famiglia. Ed è solo l’inizio! — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 3 gennaio 2020

'Scrocco' vip, lungo post d'attacco

Ieri, sulla stessa tematica, Selvaggia ha dedicato un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Sostiene di non avere nulla contro le Maldive, la gente ricca e le marchette in genere. "Le Maldive sono un posto bellissimo, la ricchezza altrui è un posto bellissimo e le marchette, laddove siano un normale do ut des, sono del tutto innocue".

Però le ha fatto un certo effetto aver visto multimilionari che in perfetta sincronicità hanno taggato lo stesso villaggio; azione che sottintenderebbe un accordo preventivo con i titolari dell'albergo. Tag a profusione da parte di celebrità sarebbero la migliore promozione possibile per lanciare la moda della vacanza di lusso nell'esclusivo villaggio vacanze.

Quindi l'opinionista fa una riflessione 'antropologica' sul perché si scelga come meta di una vacanza natalizia un'isola sperduta nell'oceano, di quelle che il più delle volte si percorrono in cinque minuti e che un'onda di due metri potrebbe cancellare in pochi istanti.

Il motivo, per Lucarelli, non può essere solo l'amore per il mare, sia pure dai colori strabilianti e, ancora, incontaminato. Dovrebbe essere il desiderio di stare in un paradiso distante dalle soffocanti realtà ordinarie e dove, specie per un vip, poter provare per una settimana la gioia dell'anonimato. La conclusione del ragionamento della blogger, più che critica, è di netta condanna nei confronti delle celebrità danarose e a suo dire 'scroccone': "Siete milionari: concedetevi il lusso di comprarvi la libertà, ogni tanto, che tra 100 anni le Maldive non ci saranno più. E neanche voi. Le marchette fatele fare a quelli che devono guadagnarsi la pagnotta e per 20 euro, legittimamente, si vendono pure a Fitvia".