Un nuovo ed appassionante episodio di Beautiful attende i telespettatori nel pomeriggio di martedì 14 gennaio su Canale 5, dove i fan potranno seguire gli sviluppi riguardanti Florence e Reese, dopo che quest'ultimo ha confessato alla ragazza tutta la verità sulla neonata da adottare. L'uomo infatti, rivelerà all'amica che la bambina è in realtà la piccola Beth, vittima di uno scambio di culle proprio la notte in cui Hope ha partorito a Catalina.

Una scoperta sconcertante, che lascerà Flo senza parole e timorosa che il fatto possa ripercuotersi anche su di lei.

Nonostante ciò, la giovane accetterà di proseguire la messinscena orchestrata da Reese e sarà pronta ad incontrare Steffy e Taylor.

Anticipazioni Beautiful: Flo sconvolta dalla rivelazione di Reese su Beth

Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan di Beautiful anche nel prossimo episodio, dove si conoscerà la reazione di Flo alla confessione del dottor Reese. Come noto, il padre di Zoe, in preda ai sensi di colpa e su pressioni dell'amica, le confesserà tutta la verità in merito alla neonata, rivelando tutto quanto accaduto a Catalina il giorno in cui Hope ha partorito.

Si verrà a sapere quindi che, nella clinica, era presente anche un'altra partoriente, che diede alla luce una neonata morta.

Sarà a questo punto che i telespettatori capiranno come Reese abbia organizzato uno scambio di culle, facendo credere a Liam e Hope che la loro piccola Beth fosse morta, mentre in realtà la neonata è viva e vegeta e si trova ora tra le braccia di una inconsapevole Florence.

Flo ancora complice di Reese, pronta ad incontrare Steffy e Taylor

La ragazza, dopo aver ascoltato la confessione di Reese, sarà sconcertata e sarà in preda al panico per le conseguenze di tale gesto. Nonostante questo, Flo accetterà di continuare ad aiutare Reese spacciandosi per la madre della neonata. Steffy intanto, si confronterà con Taylor riguardo l'adozione e sembrerà pronta ad incontrare Florence.

Solo con il prosieguo delle puntate, i telespettatori scopriranno se realmente Steffy diventerà la madre adottiva della piccola Beth, inconsapevole del fatto che si tratti proprio della figlia dell'ex marito. Intanto, Liam e Hope, attraverseranno un momento particolarmente difficile, dato che, entrambi, faranno fatica a rassegnarsi alla perdita della loro figlioletta. Tutto ciò potrebbe seriamente mettere in crisi il loro matrimonio.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful in onda martedì 14 gennaio a partire dalle 13:40 su canale 5, ricordando che, sul sito Mediaset play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.