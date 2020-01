Nelle ultime ore, stanno facendo molto discutere le dichiarazioni che Salvo Veneziano ha fatto nella Casa del Grande Fratello Vip su un'altra concorrente. Come dimostra un video che hanno riportato molti blog (uno dei primi, è stato "Trash Italiano"), il siciliano si è lasciato andare a commenti fortissimi su Elisa De Panicis rea, a suo parere, di aver indossato abiti troppo aderenti la sera precedente. Il web è in rivolta per le parole del gieffino e sono in tantissimi a chiedere che la produzione prenda seri provvedimenti nei suoi confronti.

Salvo fa indignare la rete parlando dell'influencer Elisa

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio, nella Casa del Grande Fratello Vip è accaduta una cosa che ha sta facendo storcere il naso a moltissimi. Salvo Veneziano, chiacchierando con i compagni d'avventura nel privè, si è lasciato andare a parole offensive e denigratorie nei confronti di una concorrente del reality che ha conosciuto la sera precedente durante un party che è stato organizzato da tutti gli inquilini.

Commentando l'abbigliamento secondo lui troppo audace che sfoggiava Elisa De Panicis il giorno prima, il siciliano ha tuonato: "Se fossi stato single, c'era quella piccolina lì tutta trasparente e con quel cu...".

"Quella si merita due schiaffi", (oltre ad aggiungere altri particolari davvero forti) ha detto l'uomo tra le risate di tutti i presenti, Sergio Volpini in primis.

Salvo, non contento di quanto aveva detto fino a quel momento, ha rincarato la dose affermando: "È da scannare [...]", aggiungendo altre affermazioni poco carine sulla trasparenza dei fuseaux che indossava.

Proteste in rete per le parole di Veneziano: chiesti provvedimenti al GF

La colpa di Elisa, stando al ragionamento che ha fatto Salvo nella Casa, sarebbe stata quella di indossare un abbigliamento troppo succinto la sera che c'è stato l'incontro tra gli inquilini ufficiali e le "vecchie glorie" ancora in attesa del giudizio del pubblico.

Ascoltando le cose che ha detto Veneziano l'altra notte, sono tanti in migliaia ad indignarsi e a protestare con commenti apparsi sui vari social network: il parere che sposano gran parte dei telespettatori, è che il concorrente del reality merita una punizione seria per aver offeso e denigrato una donna davanti a tutta Italia.

Conoscendo i precedenti, non è da escludere che Alfonso Signorini e i suoi autori decidano addirittura di squalificare Salvo per aver usato parole gravissime nei confronti della De Panicis e per aver lanciato un messaggio sbagliato a chi guarda il programma.