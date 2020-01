Venerdì 3 gennaio andrà in onda un nuovo ed appassionante episodio di Una vita e che chiuderà di fatto questa settimana di programmazione. La telenovela ambientata ad Acacias infatti, non andrà in onda sabato e domenica e tornerà il prossimo 6 gennaio su Canale 5.

Le vicende, nell'appuntamento di venerdì, saranno incentrate ancora una volta sullo stato di salute di Celia la quale, come noto, sarà tra la vita e la morte a causa dell'epidemia che imperversa in città. Da quanto si apprende, Felipe non vorrà allontanarsi dalla moglie, decidendo di violare la quarantena imposta dal dottor Quilles.

Anticipazioni del 3 gennaio: Celia sul punto di morire viene posta in quarantena

Da diversi giorni, i fan di Una vita sono in apprensione, desiderosi di conoscere gli sviluppi della vicenda legata a Celia che, come noto, ha contratto la stessa epidemia degli abitanti dell'Hoyo. Le condizioni della donna, continueranno a peggiorare e, a nulla, varranno le cure del dottor Quilles il quale, deciderà di porre la casa degli Alvarez-Hermozo in quarantena.

Samuel, riuscirà a fatica a convincere Lucia a trasferirsi temporaneamente a casa Alday al fine di sfuggire al contagio, mentre Felipe non vorrà sentire ragioni e non vorrà lasciare il capezzale della moglie.

Felipe disperato, decide di chiudersi in casa con Celia

Mentre Lucia accetterà a malincuore la proposta di Samuel, Felipe deciderà di violare le disposizioni di Quilles e si chiuderà in casa con Celia. Intanto, Telmo, non sarà affatto felice della vicinanza tra Samuel e Lucia, alla luce anche della proposta di matrimonio dell'Alday alla Alvarado.

Il parroco non riuscirà a nascondere la sua contrarietà, mentre Felipe, disperato all'idea di perdere Celia, la bacerà allo scopo di contagiarsi con lo stesso virus. Intanto ad Acacias, avrà fatto la sua comparsa Ceferino, un vecchio conoscente di Lolita, la quale farà una sconcertante scoperta: l'uomo le dirà di essere il suo promesso sposo e il tutto sarà dovuto ad un'antica superstizione di Cabrahigo. Nozze a rischio per Lolita e Antonito? Fiato sospeso quindi, per scoprire come si evolverà la situazioni dei coniugi Alvarez-Hermozo i quali, in isolamento, non daranno più notizie di loro.

I due rischiano di morire a causa dell'epidemia e, solo con il prosieguo delle puntate, i telespettatori potranno conoscere il loro destino.

Questo è molto altro nella nuova puntata di Una vita in onda il prossimo 3 gennaio su Canale 5, a partire dalle 13:40. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio. Intanto, dal prossimo 7 gennaio, la soap ambientata ad Acacias, tornerà nella sua collocazione oraria abituale, con i nuovi appuntamenti in onda subito dopo la puntata di Beautiful.