Il 27 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata agli over. La puntata andrà in onda dopo la pausa natalizia. Ovviamente, come sempre accade non mancano nemmeno stavolta le anticipazioni di ciò che è successo in studio tra i vari protagonisti. Al centro del Gossip Gemma Galgani che puntualmente ha aperto il programma. In queste settimane la sua vita sentimentale è stata di nuovo stravolta dall'arrivo del napoletano Juan Luis. Un vero colpo di fulmine per lei, che dopo poco tempo disse di essere già follemente innamorata di lui.

Le cose però con il passare dei giorni si sono messe sempre più male, fino all'epilogo inaspettato del 27 dicembre. Vediamo più nei particolari, stando anche alle anticipazioni sparse sui vari siti di gossip cosa è accaduto nel corso della registrazione, che come detto prima andrà in onda dopo le festività.

Uomini e Donne over: Juan Luis lascia il programma dopo l'addio di Gemma Galgani

Con il passare dei giorni, Gemma Galgani ha iniziato nutrire sempre più dubbi nei confronti di Juan Luis. Dubbi accentuati anche dalle segnalazioni portate in studio da un altro protagonista del parterre maschile.

Stiamo parlando di Armando Incarnato. L'ultima volta, il napoletano rivelò alla Galgani che Juan Luis aveva scritto persino a sua sorella dicendole di volerla incontrare. Durante l'ultima puntata prima della pausa natalizia avevamo infatti, lasciato Gemma in lacrime sulle spalle dell'opinionista Tina Cipollari assalita da mille dubbi. Stando alle anticipazioni del nuovo appuntamento registrato pochi giorni fa, le cose non sono affatto cambiate anzi sono peggiorate a tal punto da far dire alla dama torinese basta. Vediamo ciò che è successo in nel corso della registrazione.

Gemma e Juan Luis si sono detti addio

Juan Luis e Gemma si sono detti addio. La Galgani come ha detto in studio non riusciva più a credergli e a fidarsi. Inoltre, dopo l'ultima puntata si sono sentiti poco e niente. Questa volta, pare che sia Gianni Sperti che Tina Cipollari abbaiano espresso forti dubbi sulla buonafede di Juan Luis.

Anche se Tina Cipollari nemmeno stavolta pare abbia perso l'occasione per inveire contro Gemma Galgani accusandola di essere come sempre troppo accondiscendente con gli uomini. E Juan Luis? L'uomo sarebbe voluto restare nel programma perché interessato ad altre dame del parterre femminile. Nessuna però si è detta felice di volerlo conoscere e frequentare. A questo punto Maria De Filippi lo ha invitato a lasciare lo studio. Termina così la breve esperienza di Juan Luis a Uomini e Donne Over. Per Gemma invece un'altra delusione e di nuovo tante lacrime. Riuscirà prima o poi a trovare la persona giusta? Non resta che aspettare.